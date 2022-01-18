Объявлены финалисты и эксперты екатеринбургского фестиваля New/Open

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Сегодня, 17 января, организаторы New/Open Showcase Festival, который пройдет с 11 по 13 февраля в Екатеринбурге, объявили финалистов и экспертов. В программе фестиваля конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки, участники которого смогут получить денежную поддержку своих проектов.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в 2022 году организаторы получили 390 заявок из 68 городов. Экспертный совет New/Open Showcase Festival, в который вошли представители музыкальной индустрии со всей России (музыканты, журналисты, резиденты концертных площадок, независимые организаторы и промоутеры) определил 50 групп, которые выступят на фестивале.
Финалистами New/Open Showcase Festivalстали музыканты из Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, Перми, Самары, Тулы, Красноярска, Улан-Удэ, Ростова-на-Дону и Петрозаводска.
Среди них авторы гимна самоизоляции «Мы сегодня дома», группа «Хадн дадн», «первая в истории якутянка на сцене “Евровидения”» Iyulina, альтернативная хип-хоп группа с берегов Онежского озера «СА:МИ», исполнители личностного и социального инди группа «ГАФТ», неосоул романтики «Андреграунд», екатеринбургский синти-поп дуэт theabc, исполнители старинных песен славянских народов в авторской обработке, Вокальная группа «ПОЛЕ», инди-рокеры из Бурятии «Сезон Doждей», квартет «Конус Маха», играющий психоделический этно-рок.
«Отличная и ровная подборка перспективных музыкантов. К сожалению, не у всех есть понимание желаемого результата и реального пути к его достижению, но для того и существуют такие шоукейсы, надеюсь, многим это участие будет полезно. С радостью бы послушал вживую многих ребят», — поделился впечатлениями от прослушиваний Александр Тобольский, автор YouTube-канала «Лонгплей».
Общий грантовый фонд фестиваля в 2022 году составляет 5 млн рублей, а каждый проект претендует на грант до 600 000 рублей.
Слушать музыку и оценивать проекты участников New/Open Showcase Festival будут 10 экспертов:
Помимо 20 часов новой музыки в исполнении молодых музыкантов гостей фестиваля ждут 20 часов лекций и воркшопов, встречи с экспертами и представителями музыкальной индустрии, шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет. Все желающие также смогут поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем.
Фестиваль будет интересен музыкантам, промоутерам, представителям искусства, менеджерам культуры и всем, кто интересуется актуальной музыкой, отмечают организаторы.
Вход на концерты участников шоукейса бесплатный по регистрации.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
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