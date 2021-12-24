«Фабрика» объявляет конкурс для художников

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Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве открывает прием заявок от художников на участие в восьмой сессии программы «Фабричные мастерские».
Заявки принимаются по адресу cci.fabrika@gmail.com до 10 января. Организаторы приглашают к участию авторов старше 35 лет с опытом работы не менее 5 лет. Приветствуются как междисциплинарные проекты, так и работы, выполненные в одном жанре.
28 января будут объявлены победители конкурса. Им будет предоставлена студия и/или выделяется бюджет на производство сделанного в мастерской произведения или работ (до 30 000 рублей).
Результатом работы в мастерской станет реализация заявленного проекта/выставки в пространствах «Фабрики» в 2022 году.
Подробнее о программе «Фабричные мастерские» можно узнать на сайте «Фабрики».
Экспертный совет программы: Ирина Горлова, Владимир Левашов, Сергей Трощенков, Саша Обухова, Михаил Сидлин, Владимир Дудченко, Светлана Баскова.
Жюри: Алексей Веселовский, Елена Куприна-Ляхович, Ася Филиппова, Станислав Шурипа, Марина Звягинцева.
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