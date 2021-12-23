Библиотека иностранной литературы устраивает рождественскую ярмарку

25 декабря в Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве состоится рождественская ярмарка.

Программа ярмарки приводится на сайте Библиотеки иностранной литературы.

В 11:00 на первом этаже библиотеки откроются книжные и сувенирные лавки. На протяжении всего дня будут разыгрываться ценные познавательные призы в лотерее, пройдет новогодний квест и рождественская викторина «Щелкунчик, Герда, Санта-Клаус и другие».

Как отмечают организаторы, в программе ярмарки отражены традиции разных стран: встреча «Рождественские традиции в Польше» на польском и русском языках, Итальянское Рождество, общеславянский разговорный клуб, мастер-класс Академии «Рудомино», посвященный и «Рождественской песни» Чарльза Диккенса.

Большое внимание уделено детским программам. В 12:00 в Большом зале пройдет новогодняя елка «В библиотеке Деда Мороза: Волшебная история снежных эльфов, случившаяся под Рождество». В Книжном клубе дети младшего школьного возраста из цветной бумаги, картона и фетра смогут сделать Медвежонка Паддингтона, героя книг британского писателя Майкла Бонда.

На ярмарке будут работать благотворительные организации. Фонд «Старость в радость» организует сбор картин для домом престарелых, а фонд «Образ жизни» — предметов для творчества для детей-сирот и молодых людей с инвалидностью. На мастер-классе фонда «Образ жизни» можно будет создать собственную уникальную новогоднюю игрушку в технике сухого валяния.

Также в расписании лекция в Научном зале имени Вяч.Вс. Иванова и экскурсия по выставке во Вселенной Гутенберга.

Завершит ярмарку большой рождественский концерт «Sounds of Christmas», на котором прозвучат классические и народные композиции, колядки, госпелы и рождественские песни на английском, итальянском, украинском, русском, идише и суахили в исполнении солистов и ведущих хоровых коллективов Москвы.







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