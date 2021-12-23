Выставка Музея AZ едет в Петербург

Олег Целков. Коллекционер и коллекция. 1989 (фрагмент) © Музей AZ

Московский частный Музей AZ впервые представит выставку в Государственном Русском музее: 29 января в Мраморном дворце в Петербурге откроется выставочный проект «Лики / Лица / Морды», который представляет портреты, созданные художниками-шестидесятниками и современными авторами.

Об этом сообщает пресс-служба Музея АZ.

Выставка «Лики / Лица / Морды» исследует метаморфозы портретного жанра во второй половине XX и начале XXI века. Она приурочена к 90-летию художника-шестидесятника Анатолия Зверева (1931–1986).

В экспозицию вошли работы художников Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева, Владимира Немухина, Владимира Янкилевского, Олега Целкова, Михаила Шемякина, Льва Кропивницкого, Марлена Шпиндлера, Бориса Свешникова, Эдуарда Штейнберга, Леонида Пурыгина, Ивана Лубенникова, Сергея Шутова, Натальи Нестеровой, Леонида Ротаря, Наталии Турновой, Гриши Брускина, Глеба Богомолова, Эдуарда Зеленина и Игоря Ворошилова.

Также на выставке экспонируются фотографии этих авторов, сделанные Анатолием Брусиловским и Игорем Пальминым.

Проект создали генеральный директор Музея АZ Наталия Опалева, автор и куратор Полина Лобачевская, художник-постановщик Анатолий Голышев и медиахудожник Платон Инфанте.







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