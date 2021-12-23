Музей Москвы выпустил видеоэкскурсию по Капотне

© Музей Москвы / YouTube

К выставке «Москва без окраин. Капотня» Музей Москвы выпустил видео экскурсию по московскому району Капотня. О главных районных достопримечательностях рассказывает москвовед Дарья Булгакова.

Видеозапись экскурсии доступна на YouTube-канале Музея Москвы.

Капотня — это уникальный район со своим особенным внутренним устройством и укладом жизни. Здесь есть градообразующее предприятие, жилые кварталы, зеленые зоны и инфраструктурные объекты. Капотня, вошедная в состав Москвы в 1960 году, с тех пор стала важной частью города.

В 23-минутном видео экскурсовод Музея Москвы Дарья Булгакова перечисляет десять поводов посетить Капотню. Прогуляться вдоль Лебединого пруда, посмотреть советскую архитектуру 1930-х и 1950-х, увидеть главное модернистское здание района, обойти весь обновленный парк на берегу Москвы-реки и посмотреть на тренировку футбольного клуба «Смена» — это лишь половина прогулочного плана, предложенного Музеем Москвы.

Больше о Капотне можно узнать на выставке в Музее Москвы, которая работает в первом корпусе до 20 марта. История места представлена в камерной экспозиции через рассказы и воспоминания людей. Над созданием арт-объектов и инсталляций для выставки работали 15 современных художников, в том числе 13 художников школы «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства.

«Москва без окраин» — проект Музея Москвы, посвященный локальной идентичности городских районов. Героем каждого выставочного сезона выбирается один из районов Москвы, изучением и репрезентацией которого команда музея занимается вместе с местными жителями, экспертами и художниками. Итогом исследовательской работы становится выставка, на которой воспоминания горожан, семейные фотографии и предметы быта соседствуют с экспонатами из музейных коллекций, архивными и библиотечными материалами, а также специально созданными для проекта произведениями современного искусства. Выставку сопровождает событийная программа, которая разворачивается в музее и в районе.







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