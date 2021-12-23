Объявлен состав жюри Канского видеофестиваля

Кадр из фильма «A Year in Exile» (Турция) © Предоставлено пресс-службой Международного Канского видеофестиваля

Сегодня, 23 декабря, организаторы XX Международного Канского видеофестиваля объявили состав жюри. Фестиваль пройдет в конце января в Красноярске,

Как сообщает пресс-служба фестиваля, международное жюри возглавит Евгения Агеева, оператор, кинорежиссер и графический дизайнер (Железногорск). Ее фильм «Дранг Нах Остен» в 2002 году стал одним из лауреатов первого Канского видеофестиваля.

Также в состав жюри вошли художники Василий Слонов (Красноярск), Владимир Абих (Петербург), Дамир Муратов (Омск) и Вячеслав Мизин (Новосибирск), представитель культурного отдела Посольства Португалии в РФ и лектор Института Камоэнса (Лиссабон) Жоау Карлуш Мендонса Жоау и композитор и певец Петр Налич (Москва), который 29 января выступит на фестивале с гитаристом Иваном Жуком.

Надежда Бакурадзе, арт-директор фестиваля:

«Костяк жюри в юбилейный год составляет "могучая кучка" российских художников, с которыми фестиваль давно работает и намерен работать в дальнейшем. Вместе с ними конкурсные фильмы будут оценивать наши специальные гости Петр Налич и Жоау Карлуш Мендонса Жоау. По традиции в жюри мало кинематографистов, но это всегда люди искусства, представляющие разные жанры и направления».

XX Международный Канский видеофестиваль пройдет в красноярском Доме кино с 28 по 30 января.

География участников конкурсной программы в этом году включает страны пяти континентов — от Италии и Канады до Мексики и Кореи. Больше всего короткометражных фильмов на конкурс поступило из США, России и Германии. Победитель фестиваля получит «Золотой пальмовый секатор».

Международный Канский видеофестиваль, организованный студией «Видеодом», с 2002 года проводится в городе Канске Красноярскго края. Идеей популяризации в Сибири современной культуры мультижанровый фестиваль объединил несколько направлений искусства: видеоарт, экспериментальное кино, музыку, поэзию, театр, архитектуру. Проект нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Это свободная площадка для творческих высказываний на любом языке мира.

Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.







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