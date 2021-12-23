Книгу «Альмодовар» представят в «Октябре»

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«21» Метте Ингвартсен на фестивале NET23 декабря 2021364
Сегодня, 23 декабря, в московском киноцентре «Октябрь» журнал «Искусство кино» и издательство книжного магазина «Подписные издания»» в рамках проекта «КАРО.Арт» организуют презентацию книги «Альмодовар» и показ фильма Педро Альмодовара «Поговори с ней».
Начало в 19:30, билеты (600 рублей) — здесь.
Показ пройдет на испанском языке с русскими субтитрами, фильм представит и обсудит кинокритик Юлия Шагельман,
«"Альмодовар" — концептуальный сборник разножанровых текстов о фильмах выдающегося испанского режиссера. Задуманная и составленная Антоном Долиным и Андреем Плаховым, эта книга рассматривает каждое десятилетие творчества знаменитого испанца: от ранних картин 1980-х до вышедшего в этом году фильма "Параллельные матери". Авторы статей и интервью — ведущие российские киноведы и историки кино: Кирилл Разлогов, Зара Абдуллаева, Нина Цыркун, Зинаида Пронченко, Алиса Таежная, Михаил Трофименков и другие», — говорится в аннотации на сайте «Подписных изданий».
«Книга также предлагает путешествие в Мадрид Альмодовара, через квартиры героев, улицы, площади и бары, в которых происходит действие его фильмов. Уникальный путеводитель составила Гилана Килганова. Завершает сборник карантинный дневник Педро Альмодовара, который он начал вести в марте 2017 года».
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