В Москве откроется киношкола «Студия 24»

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В феврале начнутся занятия московского образовательного центра «Студия 24», который будет готовить специалистов в сфере кино.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киношколы «Студия 24».
«"Студия 24" устроена по принципу курсов вождения. Когда ты начинаешь учиться водить, ты все время думаешь о том, куда поставить ноги, как положить руки, куда нажать, что переключить и т. д. И точно так же чувствует себя на площадке начинающий кинематографист. Мы хотим, чтобы при помощи практики все нужные движения у него выработались до автоматизма — чтобы, садясь за руль, он думал только о дороге. Поэтому на нашем режиссерском курсе мы будем каждую неделю снимать и разбирать работы», — рассказал режиссер, сценарист, креативный продюсер студии Lookfilm Борис Хлебников, который станет одним из кураторов режиссерского курса новой киношколы.
Также среди преподавателей режиссер Бакур Бакурадзе, оператор-постановщик Максим Мосин, художники-постановщики Анна Лазарева, Анна Касаткина, Александр Улицкий и другие профессионалы киноиндустрии.
Киношкола будет готовить специалистов разного профиля, в том числе профессионалов второго состава: ассистентов и помощников руководителей цехов. Как отметил руководитель студии Lookfilm Александр Плотников, кинематографисты ежедневно сталкиваются с нехваткой кадров в этой и других сферах производства кино, именно поэтому появилась идея создать новый образовательный центр.
«Мы планируем участвовать в жизни школы на всех этапах: от инвестиций до разработки программ обучения и ведения мастер-классов. Мы рассчитываем на то, что выпускники, получив необходимые знания и навыки, сразу же начнут работать на съемочных площадках наших проектов», — подчеркнул соучредитель кинокомпаний 1-2-3 Production и «Место силы» Евгений Никишов.
Длительность курсов, в зависимости от специальности, составит от двух месяцев до двух лет. Учиться в киношколе студенты смогут в счет будущих доходов от работы в киноиндустрии. В этом случае трудоустроившийся выпускник будет в течение заранее оговоренного времени отчислять школе процент от своей зарплаты. Образовательный центр окажет выпускникам содействие в трудоустройстве.
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