Новое немецкое кино покажут в музее «Гараж»

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С 20 по 29 января в лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдут показы программы «Как дела на Западе?», посвященной новому немецкому кино.
Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», серия показов приурочена к выставке немецкого художника Томаса Деманда «Зеркало без памяти», на которой представлены видеоработы одного из идеологов направления — режиссера и писателя Александра Клюге, а также к выходу книги Клюге «Контейнер “Россия”», выпущенной издательской программой музея.
В панораме нового немецкого кино, собранной куратором кинопрограммы Garage Screen Евгением Гусятинским и приглашенным куратором Михаилом Захаровым, представлено шесть фильмов:
При составлении программы было принято сознательное решение уйти от столпов нового немецкого кино — Райнера Вернера Фассбиндера, Вима Вендерса и Вернера Херцога — в пользу малоизвестных имен. Рассмотренные не только по отдельности, но и в сопоставлении друг с другом, фильмы программы расцвечивают формальные и социальные вопросы, занимавшие режиссеров нового немецкого кино, и предлагают иной взгляд на эпоху после западногерманского экономического чуда.
Кинопоказы будут сопровождать комментарии критиков, которые прольют свет на неочевидные особенности нового немецкого кино как направления.
Критик, историк кино, заместитель главного редактора COLTA.RU Михаил Ратгауз прочитает вступительную лекцию перед фильмом Александра Клюге «Прощание с прошлым». Исследователь немецкого кино Петер Ремпель представит картину Ульрике Оттингер «Билет в один конец». После показа фильма Зандерс-Брамс пройдет обсуждение женской телесной автономии с кинокритиком Анной Меликовой, а перед показом фильма Зандер приглашенные спикеры обсудят прекарный труд художниц. Завершением программы станет открытая запись подкаста о немецком кино «Покалигарим», во время которой ведущие поговорят о творчестве Александра Клюге.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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