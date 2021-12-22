Даррен Аронофски возглавит жюри Patriki Film Festival 2022

© Предоставлено пресс-службой Patriki Film Festival

Летом 2022 года пройдет Patriki Film Festival, он станет первым международным онлайн-кинофестивалем в России c конкурсной программой. Председателем жюри конкурсной программы Patriki Film Festival 2022 станет американский кинорежиссеер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски.

«Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию, Гран-при. Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года», — цитирует Даррена Аронофски пресс-служба фестиваля. — Удивите нас своей оригинальностью и авторским взглядом!»

Заявку на участие в конкурсной программе Patriki Film Festival 2022 можно подать на сайте фестиваля. К рассмотрению принимаются фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом.

Работы участников конкурсной программы будут доступны для свободного онлайн-просмотра в течение всего времени проведения фестиваля. В шорт-лист конкурсной программы фестиваля войдут 7 фильмов, из которых будет выбран обладатель Гран-при.

Афиша Patriki Film Festival 2022 будет включать несколько конкурсных программ, паблик-токи с артистами, режиссерами и продюсерами, благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия. На фестивале состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства.

Фестиваль Patriki Film Festival основали в 2018 году инвестор, предприниматель и продюсер Марина Жигалова и продюсер, основатель Школы событийного продюсирования Алексей Боков. За время существования аудитория фестиваля выросла до 300 тысяч человек, а представленные на нем фильмы собрали более 1 млн онлайн-просмотров. В 2022 году Patriki Film Festival пройдет в четвертый раз и впервые — в формате международного онлайн-кинофестиваля.







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