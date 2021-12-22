Даррен Аронофски возглавит жюри Patriki Film Festival 2022

А ящик оказался скрыт
Дарья Литвак о поэзии и прозе столярного дела22 декабря 2021364
Летом 2022 года пройдет Patriki Film Festival, он станет первым международным онлайн-кинофестивалем в России c конкурсной программой. Председателем жюри конкурсной программы Patriki Film Festival 2022 станет американский кинорежиссеер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски.
«Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию, Гран-при. Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года», — цитирует Даррена Аронофски пресс-служба фестиваля. — Удивите нас своей оригинальностью и авторским взглядом!»
Заявку на участие в конкурсной программе Patriki Film Festival 2022 можно подать на сайте фестиваля. К рассмотрению принимаются фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом.
Работы участников конкурсной программы будут доступны для свободного онлайн-просмотра в течение всего времени проведения фестиваля. В шорт-лист конкурсной программы фестиваля войдут 7 фильмов, из которых будет выбран обладатель Гран-при.
Афиша Patriki Film Festival 2022 будет включать несколько конкурсных программ, паблик-токи с артистами, режиссерами и продюсерами, благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия. На фестивале состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства.
Фестиваль Patriki Film Festival основали в 2018 году инвестор, предприниматель и продюсер Марина Жигалова и продюсер, основатель Школы событийного продюсирования Алексей Боков. За время существования аудитория фестиваля выросла до 300 тысяч человек, а представленные на нем фильмы собрали более 1 млн онлайн-просмотров. В 2022 году Patriki Film Festival пройдет в четвертый раз и впервые — в формате международного онлайн-кинофестиваля.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:21Новогодний маркет современного искусства пройдет на «Винзаводе»
15:03В ГМИИ завершена реставрация «Красных виноградников» Ван Гога
13:48Даррен Аронофски возглавит жюри Patriki Film Festival 2022
13:25Некрасовка проводит новогодний лекторий
12:50Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»
11:09Ассоциация театральных критиков подвела итоги года
Вчера
17:40Начался фортепианный фестиваль «Мариинский»
16:17Выставка современного дагеротипа пройдет в Москве
15:13Объявлены первые участники фестиваля Stereoleto 2022Все новости
Дарья Литвак о поэзии и прозе столярного дела22 декабря 2021364
Фотоотчет с выставки, где детская культура полувековой давности встречается с современностью22 декабря 2021366
Анна Борисова о том, что рождается из волн живописной психоделии и нового нью-эйджа21 декабря 2021974
Новые альбомы Noize MC, Oxxxymiron, «Обе две», «Спасибо» и другие примечательные отечественные релизы месяца21 декабря 20211650
«Мужики работали на волоке — перетаскивали машины с одной трассы на другую». Рассказ Максима Калинникова21 декабря 2021835
Александр Чанцев о книге Франсуа Досса «Жиль Делез и Феликс Гваттари. Перекрестная биография»21 декабря 20211307
Как и почему создавалась галерея «Бомба»20 декабря 20211438
«Странные сближенья» как сборник хитов Ивана Дорна20 декабря 20211668
Дмитрий Янчогло недоволен выставкой Жан-Юбера Мартена в ГМИИ20 декабря 20212231
О тексте на последней странице записной книжки Константина Вагинова: хроника расследования20 декабря 20211941
Аня Любимова об инвалидности и российском художественном образовании — в рубрике Алены Лёвиной17 декабря 20212923
Artists' Film International в Москве: самое главное17 декабря 20213242