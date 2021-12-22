Некрасовка проводит новогодний лекторий

А ящик оказался скрыт
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До 29 декабря в Библиотеке Н.А. Некрасова в Москве проходит новогодний лекторий «Все бегут, летят и скачут».
Организаторы лектория предложили специалистам из разных сфер посмотреть на праздник с точки зрения их профессий.
Сегодня, 22 декабря, на лекции «Как пережить праздники: дедлайны, подарки и другое» психолог Мария Дамбис раскроет тему предновогоднего стресса и расскажет о том, как не растерять силы и отдохнуть несмотря на суету и горящие сроки, с которыми сталкиваются все в конце года.
Также в расписании лектория:
24 декабря — «История рождественских и новогодних городских гуляний»
Лектор: Наталья Чижова, историк, экскурсовод Музеев Московского Кремля
27 декабря — «История рождественской и новогодней открытки»
Лектор: Софья Чапкина-Руги, искусствовед, специалист по прикладной графике рубежа XIX–XX веков, автор книг и статей
29 декабря — «Дед Мороз как скрепа: антропология новогодних праздников в постсоветской России»
Лектор: Михаил Алексеевский, городской исследователь и фольклорист, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка», автор телеграм-канала «Антрополог на районе»
Начало всех лекций в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
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