Некрасовка проводит новогодний лекторий

Владимир Зарубин. Новогодняя открытка. 1969 © Монетник.ру

До 29 декабря в Библиотеке Н.А. Некрасова в Москве проходит новогодний лекторий «Все бегут, летят и скачут».

Организаторы лектория предложили специалистам из разных сфер посмотреть на праздник с точки зрения их профессий.

Сегодня, 22 декабря, на лекции «Как пережить праздники: дедлайны, подарки и другое» психолог Мария Дамбис раскроет тему предновогоднего стресса и расскажет о том, как не растерять силы и отдохнуть несмотря на суету и горящие сроки, с которыми сталкиваются все в конце года.

Также в расписании лектория:



Начало всех лекций в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.







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