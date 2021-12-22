Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»

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21 декабря Академия кинематографических искусств и наук США объявила шорт-листы премии «Оскар» в 10 категориях. В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» на премию претендует «Боксбалет» Антона Дьякова, проект анимационной студии «Мельница» и кинокомпании СТВ.
Как сообщает ТАСС, пятнадцатиминутный мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.
В оскаровский шорт-лист в этой категории отобраны еще 14 мультфильмов, созданных режиссерами из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.
Фильм Юхо Куосманена «Купе номер 6» (Hytti nro 6) совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии с Юрой Борисовым в главной роли включен в шорт-лист в категории «Лучший иностранный полнометражный игровой фильм». Картина выдвинута на «Оскар» от Финляндии.
На премию в этой категории также претендуют фильмы из Австрии, Бельгии, Бутана, Германии, Дании, Ирана, Исландии, Испании, Италии, Косово, Мексики, Норвегии, Панамы, Финляндии и Японии.
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», выдвинутый от России, в шорт-лист не вошел.
Полностью шорт-листы опубликованы на сайте премии «Оскар».
Номинанты 94-го сезона премии Американской киноакадемии будут объявлены 8 февраля. Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.
P.S. Антон Дьяков прокомментировал ТАСС включение его фильма в шорт-лист премии «Оскар».
«Приятно, что мою работу оценили, — сказал он. — У фильма уже успешная фестивальная судьба, он входит в категорию авторского кино, а для авторских фильмов любое внимание всегда в плюс, потому что эта история не так доступна широкому зрителю».
Режиссер добавил, что не думает о том, получится ли у мультфильма пройти дальше, и радуется «тому, что есть».
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