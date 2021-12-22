Ассоциация театральных критиков подвела итоги года

Сцена из спектакля «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» © Василь Ярошевич / © Василь Ярошевич / Мастерская П. Фоменко

Члены Ассоциации театральных критиков (АТК) объявили победителей в номинациях «Человек года» и «Спектакль года» по итогам 2021 года.

Человеком года названа актриса и общественный деятель Лия Ахеджакова с формулировкой: «За последовательнуюa смелую гражданскую позицию в защиту человеческих ценностей и профессионального достоинства».

«Лия Ахеджакова не раз возвышала свой голос в защиту гражданских прав и свобод, остро реагируя на несправедливость и беззаконие», — говорится в сообщении Ассоциации, выразившей актрисе свою полную и безоговорочную поддержку.

В номинации «Спектакль года» по версии АТК победила постановка Дмитрия Крымова «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» (театр «Мастерская Петра Фоменко», Москва).

В шорт-лист в этой номинации вошли 12 спектаклей:

«Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» (театр «Мастерская Петра Фоменко», Москва, реж. Дмитрий Крымов)

«Три толстяка. Эпизод 7» (БДТ имени Г.А. Товстоногова, Петербург, реж. Андрей Могучий)

«Война и мир» (Театр имени Евг. Вахтангова, Москва, реж. Римас Туминас)

«Костик» (Театр имени А.C. Пушкина, Москва, реж. Дмитрий Крымов)

«Юдифь» (Фонд Alma Mater и Дом Радио, Петербург, реж. Борис Павлович)

6-7. «Антигона» (Театр-Театр, Пермь, реж. Роман Феодори)

6-7. «Чернобыльская молитва» (Никитинский театр, Воронеж, реж. Дмитрий Егоров)

8-9. «Комитет грустящего божества» («театр post», Петербург, реж, Дмитрий Волкострелов, Алена Старостина)

8-9. «Нана» (Александринский театр, Петербург, реж. Андрий Жолдак)

10-12. «[сыра земля] Коромысли. Глава 2» (Лаборатория современного искусства, Новосибирск, реж. Полина Кардымон)

10-12. «Версальский экспромт» (театр «Балтийский дом», Петербург, реж. Анатолий Праудин)

10-12. «Тайм-аут» (театр «Красный факел», Новосибирск, реж. Петр Шерешевский)





Шорт-лист сформирован в результате общего голосования членов АТК за российские спектакли, вышедшие с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года или впервые показанные в тот же период на фестивалях в Москве или Петербурге.







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