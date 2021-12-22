Ассоциация театральных критиков подвела итоги года

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Члены Ассоциации театральных критиков (АТК) объявили победителей в номинациях «Человек года» и «Спектакль года» по итогам 2021 года.
Человеком года названа актриса и общественный деятель Лия Ахеджакова с формулировкой: «За последовательнуюa смелую гражданскую позицию в защиту человеческих ценностей и профессионального достоинства».
«Лия Ахеджакова не раз возвышала свой голос в защиту гражданских прав и свобод, остро реагируя на несправедливость и беззаконие», — говорится в сообщении Ассоциации, выразившей актрисе свою полную и безоговорочную поддержку.
В номинации «Спектакль года» по версии АТК победила постановка Дмитрия Крымова «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» (театр «Мастерская Петра Фоменко», Москва).
В шорт-лист в этой номинации вошли 12 спектаклей:
Шорт-лист сформирован в результате общего голосования членов АТК за российские спектакли, вышедшие с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года или впервые показанные в тот же период на фестивалях в Москве или Петербурге.
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