Начался фортепианный фестиваль «Мариинский»

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Вечером 20 декабря на сцене Концертного зала Мариинского театра Валерий Гергиев и корейский пианист Сон Чжин Чо открыли ХVI Международный фортепианный фестиваль «Мариинский».
В течение 12 дней фестиваля в Концертном зале и камерном зале Рахманинова пройдет еще 21 концерт: сольные вечера и выступления с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Сольные концерты дадут Николай Луганский и Борис Березовский. Сон Чжин Чо, Александр Канторов выступят как сольно, так и с оркестром. Денис Мацуев, Дмитрий Шишкин, Сергей Редькин — в сопровождении оркестра, сообщает сайт Мариинского театра.
Там же приводится фестивальная афиша. В нее вошли не только имена признанных мастеров фортепианного исполнительства, но и концерты молодых пианистов, в том числе лауреатов конкурсов имени Чайковского и Шопена.
На заключительном концерте фестиваля выступят недавние победители конкурса имени Шопена — Брюс Лю и Александр Гаджиев — и финалистка — 17-летняя москвичка Ева Геворгян.
С многообещающими молодыми пианистами можно будет познакомиться на концертах классов петербургских педагогов из школы-десятилетки при консерватории: Зоры Цукер, Анны Рычковой, Зои Сапитон, Владимира Суслова, а также класса Григория Грузмана, преподающего в Веймаре. Эти концерты пройдут в новом камерном зале Рахманинова, открывшемся в Южном корпусе Концертного зала.
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