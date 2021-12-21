Выставка современного дагеротипа пройдет в Москве

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24 декабря в галерее PennLab в Москве (Бумажный проезд, д. 14, стр. 2) откроется выставка «Desiderium» российского художника BAILUN, который создает современные дагеротипы, возродив серебряную технику фотографии XIX века и продолжив поиски Луи Дагера.
Как сообщают организаторы выставки, в 2000-е годы, оставив живопись и графику, BAILUN начал работу с исходной формой фотографии — техникой дагеротипа. После нескольких лет экспериментов и неудач в 2004 году художник получил первое самостоятельное изображение. В последующие годы ему удалось встать в один ряд с лучшими мировыми операторами дагеротипа и представить свои работы на выставке современного дагеротипа во французском городе Бри-сюр-Марн, где провел последние годы жизни Луи Дагер (1787–1851).
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В 2010 году BAILUN создал серию «Desiderium». Среди значений латинского слова он остановился на реквиеме: «скорби не по тому что было, но по тому что есть и будет».
Ирина Чмырева, куратор выставки, кандидат искусствоведения, НИИ РАХ:
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«BAILUN вывел старинную медленную технику в ряд инструментов современного искусства, с помощью которых можно обращаться к тончайшей нюансировке человеческих эмоций, подлинных, несыгранных, неизображенных. Он использует микросекунды прозрения как трещины в поверхности реальности, сквозь которые просвечивается запредельное. Техника дагеротипа — по-прежнему сложнейшее искусство, где ручная работа имеет огромное значение. Второе значение дагеротипа относится к мистике. Оператор как будто вступает в отношения со светом, договариваясь с ним, чтобы уловить его в серебряной пластине. Иногда получается одна из сотен попыток».
BAILUN:
«Работать сегодня с дагеротипом и делать сюжеты под старину означает идти на поводу у публики, ожидающей, что ей покажут дам в платьях с кружевами и застывшие маски вместо лиц. Современный дагеротип — о другом. Это особая техника работы со светом, исполненная собственных новых смыслов. В новых работах кристаллы серебра прорастают, превращаясь в алмазные россыпи чистого белого цвета. Цвет и свет становятся единым целым. Выбирая эту технику, я обращаюсь к современникам на языке понятных им образов. И говорю о том, что не перестает быть актуальным».
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