Завершается цикл семинаров «Таймлайн как вопрос выставочного диспозитива»

© «Место искусства»

22 декабря проект «Место искусства» проведет заключительный семинар из цикла «Таймлайн как вопрос выставочного диспозитива».

Начало в 19:30, семинар пройдет в онлайн-формате, регистрация — здесь.

В цикле «Таймлайн как вопрос выставочного диспозитива» таймлайн рассматривался как определенная оптика, механизм конструирования выставочного события, позиций институции, куратора и художника. Эта оптика формирует наше понимание истории, влияет на выбор опорных точек, ключевых сюжетов при взгляде на искусство. На предыдущих семинарах эти вопросы обсуждалисьт на примерах актуальных выставок, прошедших в Москве, Париже и Нью-Йорке.

Участники встречи 22 декабря сфокусируются на еще подробно не рассмотренном ранее на семинарах понятии «диспозитива», которое в данном случае понимается через оптику работ Мишеля Фуко. Они обсудят, как это понятие связано с выставочной практикой, каковы его инструментальные функции, какие отношения власти оно помогает нам показать и как можно сопоставить понятия «таймлайна» и «выставочного диспозитива».

В семинаре примут участие:

Наталья Приходько — арт-критик и исследователь, аспирантка Высшей школы социальных знаний в Париже

Виктор Каплун — философ, специалист по современной политической и социальной теории, научный руководитель исследовательского центра Res Publica ЕУСПб

Павел Митенко — философ и исследователь, участник сообщества Радек и рабочей группы международного фестиваля активистского искусства МедиаУдар, доцент НИУ ВШЭ

участницы проекта «Место искусства».





«Место искусства» — проект, посвященный истории московских выставок и критическим исследованиям современного искусства и кураторства. Совместно с Аспирантской школой по искусству и дизайну организует серию семинаров и издает журнал «Место искусства».







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