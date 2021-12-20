Музей криптографии представит первую временную выставку

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21 декабря в Музее криптографии в Москве откроется первая временная выставка, на которой будут представлены работы художников Stanza (Великобритания), Дмитрия :vtol: Морозова (Россия) и исследовательской группы Владана Йолера и Share lab (Сербия).
Выставка «Ваше сообщение отправлено», которая откроется одновременно с музеем, станет первой частью двухчастного проекта о цифровой среде коммуникации. Куратор проекта — Анна Титовец.
Участники выставки обращают внимание на различные аспекты коммуникации в цифровую эпоху, где все люди являются частью одной «гиперсети».
Масштабная инсталляция «Машина Немезиды» (Stanza) предлагает взглянуть на современный мир как на кибер-мегаполис, ландшафт которого создан из электронных плат, в которые встроены сенсоры, считывающие различные данные из окружающего мира. Таким образом, инсталляция обнажает физическую составляющую нашей цифровой жизни.
Работа «Transmitter» (::vtol::), созданная специально для выставочного проекта в Музее криптографии, обращается к метафоре процесса передачи сообщения как такового, где абстрактная кинетическая система — цепь из маятников — обеспечивает этот процесс. Каждое касание маятников друг друга, в которые интегрированы RFID датчики — шаг в передаче сообщения к финальной точке.
Исследование «Фабрика алгоритмов Facebook» (Владан Йолер и Share lab) предлагает своего рода анатомическую схему, которая вскрывает политэкономическую подоплеку социальных сетей и показывает, как алгоритмы интерпретируют каждый клик в сети Facebook.
Выставка «Ваше сообщение отправлено» в Музее криптографии продлится до 18 февраля.
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