Платформа Beatport официально запустилась в России

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Крупнейший музыкальный сервис электронной музыки Beatport официально объявил о запуске в России и странах ближнего зарубежья. Сайты Beatport и Beatport LINK переведены на русский язык.

Как сообщает пресс-служба сервиса, русифицирование платформы с легальной электронной музыкой и музыкальной студии Beatport упростят творческие процессы диджеинга и поиска новых композиций. Добавление треков в медиатеку Beatport поможет диджеям из России и СНГ найти новых слушателей, создавать музыку вместе с зарубежными коллегами и заявить о себе на мировой сцене.

Помимо этого, Beatport запустил официальные социальные сети для русскоязычной аудитории — телеграм-канал и чат Beatport Russia, сообщество VK Beatport Russia. С помощью социальных сетей пользователи могут взаимодействовать, обмениваться опытом, узнавать о партнерских проектах и мероприятиях, а также задавать вопросы в службу поддержки об экосистеме Beatport.

Сервис планирует создать удобную площадку для творчества и роста без границ, где будет место для каждого, кто любит электронную музыку и диджеинг. В планы компании на ближайший год входят запуск партнерских программ для стимулирования творчества среди диджеев разного уровня, организация образовательных мероприятий, мастер-классов и шоукейсов, поддержка перспективных молодых диджеев из разных уголков России и СНГ.

«Мы видим перспективы в локальной электронной сцене, а также увеличение количества талантливых диджеев из России и СНГ. Наши задачи — способствовать развитию новых местных исполнителей и помогать им находить своего слушателя», — говорит генеральный директор Beatport Робб Макдэниелс.

Beatport — платформа электронной музыки, стриминговый сервис для диджеев Beatport LINK, сервис Beatport CLOUD и другие профессиональные программы, с помощью которых обеспечивается весь творческий цикл и стимуляция карьеры диджея. Сервис имеет функцию рекомендаций по жанрам, лейблам и диджеям, что позволяет следить за новыми релизами электронной музыки во всем мире.

На сегодняшний день Beatport объединяет более 36 млн уникальных пользователей, 465 тысяч диджеев, 11 миллионов авторских треков и 75 тысяч музыкальных лейблов.







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