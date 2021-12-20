В нижегородском Арсенале покажут работы лауреатов Премии Кандинского за 15 лет

Анатолий Осмоловский. Леопард-2. Из серии «Изделия». 2006. Бронза © Предоставлено пресс-службой Премии Кандинского

С 22 декабря в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) откроется выставка «Премия Кандинского. 15 лет» — ретроспектива обладателей Гран-при Премии Кандинского за всю ее историю.

На выставке, которую организует культурный фонд Breus Foundation, будут представлены 14 художественных произведений, побеждавших в номинации «Проект года» Премии Кандинского с 2007 по 2021 год:

2007 — Анатолий Осмоловский. Серия «Изделия»

2008 – Алексей Беляев-Гинтовт. Родина-Дочь

2009 – Вадим Захаров. Гарнитур Святой Себастьян

2010 – Александр Бродский. Дорога

2011 – Юрий Альберт. Moscow Poll

2012 — AES+F. Священная аллегория

Гриша Брускин. Время Ч

Гриша Брускин. Время Ч 2013 – Ирина Нахова. Без названия

2014 – Павел Пепперштейн. Святая политика

2015 – Андреи Филиппов. С колесом в голове

2016 – Андрей Кузькин. Право на жизнь

2017 – Группировка ЗИП. Остановка «ДК ЗИП»

2019 – Евгений Антуфьев. Когда искусство становится частью ландшафта

2021 – Андрей Кузькин. Молельщики и герои



Как отмечают организаторы, выставка разворачивает историю лауреатов Премии Кандинского в обратном порядке — от 2021 к 2007 году: «Это дает возможность оценить жизнеспособность и актуальность произведений, ставших "Проектами года" совсем в другую эпоху».

«Главные "Проекты года" за полтора десятилетия существования Премии Кандинского показывают не только важнейшие имена современного русского искусства, но и механизмы отбора, создания рейтинга и обнаружения явлений, попадающих в историю искусства. По сути, это наше время, облеченное в художественную форму», — говорит заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал) Анна Гор.

Выставка «Премия Кандинского. 15 лет» в нижегородском Арсенале продлится до 27 марта.







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