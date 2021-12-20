В нижегородском Арсенале покажут работы лауреатов Премии Кандинского за 15 лет

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С 22 декабря в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) откроется выставка «Премия Кандинского. 15 лет» — ретроспектива обладателей Гран-при Премии Кандинского за всю ее историю.
На выставке, которую организует культурный фонд Breus Foundation, будут представлены 14 художественных произведений, побеждавших в номинации «Проект года» Премии Кандинского с 2007 по 2021 год:
Как отмечают организаторы, выставка разворачивает историю лауреатов Премии Кандинского в обратном порядке — от 2021 к 2007 году: «Это дает возможность оценить жизнеспособность и актуальность произведений, ставших "Проектами года" совсем в другую эпоху».
«Главные "Проекты года" за полтора десятилетия существования Премии Кандинского показывают не только важнейшие имена современного русского искусства, но и механизмы отбора, создания рейтинга и обнаружения явлений, попадающих в историю искусства. По сути, это наше время, облеченное в художественную форму», — говорит заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал) Анна Гор.
Выставка «Премия Кандинского. 15 лет» в нижегородском Арсенале продлится до 27 марта.
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