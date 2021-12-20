МАММ открывает биеннале «Искусство будущего»

© Мультимедиа Арт Музей, Москва

21 декабря в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начнет работу Первая Международная биеннале «Искусство будущего / Art for the Future». Ее основными темами станут исследования новой реальности, жизнь искусства в сетях и размышления о будущем.

Билеты уже поступили в продажу на сайте МАММ.

Как сообщает пресс-служба музея, художники из 12 стран, использующие в своих работах новые технологии — нейросети, 3D-анимацию, виртуальную, дополненную и смешанную реальность, — покажут на биеннале более 50 проектов.

По информации The Art Newspaper Russia, среди участников Рефик Анадол, Рафаэль Лосано-Хеммер, Михаль Ровнер, арт-группы AES+F и Random International, британский художник Stanza, международный художественный коллектив из Японии teamLab, а также молодые российские авторы Наталья Алфутова, Екатерина Балабан, Юлия Вергазова, Максим Змеев, Анастасия Королева, Мария Молокова, Анна Ротаенко, Анна Толкачева, Gray Cake (Катя Пряник, Саша Сереченко).

Проекты, созданные и существующие в онлайн-пространстве, а также образовательные интернет-программы будут представлены на платформе artforthefuture.art.

Первая Международная биеннале «Искусство будущего» продлится до 4 апреля. После этого она отправится из Москвы в шесть других городов России, где будет проходить до февраля 2023 года.

Кроме того, весной в Москве пройдет международный форум «Искусство будущего».







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