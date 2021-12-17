В Дарвиновском музее проходит выставка современного искусства

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Итоги долгосрочного исследовательского проекта художниц Ульяны Подкорытовой и Устины Яковлевой в сотрудничестве с куратором, историком искусства Екатериной Шаровой и директором резиденции «Марьин дом», дизайнером Анной Злотко представлены на выставке «Порато баско», открывшейся на днях в Государственном Дарвиновском музее в Москве.
Как сообщает сайт музея, работы Ульяны Подкорытовой и Устины Яковлевой, выполненные в различных техниках — керамика, текстиль, вышивка, фото- и видеоинсталляции, в экспозиции дополнены предметами из музея Марии Кривополеновой.
Летом 2019 года искусствовед Екатерина Шарова, более 10 лет работающая с производством и исследованиями современного искусства в Евро-Арктическом регионе России, пригласила Устину Яковлеву и Ульяну Подкорытову принять участие в первой резиденции «Марьин дом» в деревне Чакола Пинежского района Архангельской области — арт-пространство (музей и арт-резиденция для художников и дизайнеров), посвященное сказительнице Марии Кривополеновой.
Исследуя культурный и природный ландшафт Севера, художницы встретились с пинежскими исполнительницами былин и скоморошин Еленой Оводовой и Екатериной Зориной, изучили литературу, посвященную северному фольклору, посетили Архангельский краеведческий музей, музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
В арт-резиденции «Марьин дом» они работали с северными практиками каждодневности и локальными микроисториями, связанными с национальными историческими культурными нарративами. Также художницы посетили Литературно-мемориальный музей Федора Абрамова в деревне Веркола, на родине писателя, последний и неоконченный роман которого «Чистая книга» был посвящен Марии Кривополеновой.
«Порато баско» на поморском говоре означает «очень красиво». Как отмечают организаторы выставки, северные районы Архангельской области сохранили древнейшее наследие русской культуры. Еще в 1990-е годы на Онеге было возможно обнаружить остатки новгородской мифопоэтики — древнерусские погребальные плачи. В то время как в Москве развивался концептуализм и первая волна акционизма, на Севере тихо жило древнерусское слово. Выставка вырастает из северной земли, где язык произведений является отражением повседневности и где из эстетического опыта создается новая сказка XXI века.
Выставка «Порато баско» в Дарвиновском музее продлится до 17 апреля.
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