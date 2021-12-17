МШК принимает деловую и образовательную программы «Дня короткометражного кино»

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19 декабря в Московской школе кино (МШК) пройдут мероприятия деловой и образовательной программы всероссийской акции «День короткометражного кино — 2021».
Об этом сообщает Moviestart.ru. Онлайн-трансляция всех мероприятий будет организована на YouTube-канале Moviestart.
Расписание:
14:30 — Мастер-класс «Как попасть в индустрию сценаристу?»
Спикер: Ася Гусева, куратор курса МШК «Шоураннер»
Регистрация: здесь
Трансляция: здесь
16:00 — Open-talk «Документальное кино и онлайн-платформы. Какой формат ищут стриминги?»
Среди спикеров: Татьяна Матвеева (Okko), Ангелина Голикова (МТС Медиа), Мария Готлиб (Nonfiction.Film)
Регистрация: здесь
Трансляция: здесь
17:30 — Презентация книги Тимура Бекмамбетова «Скринлайф. В поисках нового киноязыка»
Регистрация: здесь
Трансляция: здесь
19:00 — Лекция «Новые технологии / Новое письмо и инструменты искусственного интеллекта в кино»
Спикер: директор фестиваля и кинофорума иммерсивного и интерактивного кино COURANT3D Франсуа Серр
Модератор: директор агентства Vostok Янна Буряк
Регистрация: здесь
Трансляция: здесь
Организаторы всероссийской акции «День короткометражного кино — 2021» — Молодежный центр Союза кинематографистов России и ООО «Мувистарт», образовательный партнер — Московская школа кино.
Акция проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
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