 
16:50 17 декабря 2021Новости
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МШК принимает деловую и образовательную программы «Дня короткометражного кино»

News_detailed_picture© «День короткометражного кино — 2021»

19 декабря в Московской школе кино (МШК) пройдут мероприятия деловой и образовательной программы всероссийской акции «День короткометражного кино — 2021».

Об этом сообщает Moviestart.ru. Онлайн-трансляция всех мероприятий будет организована на YouTube-канале Moviestart.

Расписание:

  • 14:30 — Мастер-класс «Как попасть в индустрию сценаристу?»
    Спикер: Ася Гусева, куратор курса МШК «Шоураннер»
    Регистрация: здесь
    Трансляция: здесь

  • 16:00 — Open-talk «Документальное кино и онлайн-платформы. Какой формат ищут стриминги?»
    Среди спикеров: Татьяна Матвеева (Okko), Ангелина Голикова (МТС Медиа), Мария Готлиб (Nonfiction.Film)
    Регистрация: здесь
    Трансляция: здесь

  • 17:30 — Презентация книги Тимура Бекмамбетова «Скринлайф. В поисках нового киноязыка»
    Регистрация: здесь
    Трансляция: здесь

  • 19:00 — Лекция «Новые технологии / Новое письмо и инструменты искусственного интеллекта в кино»
    Спикер: директор фестиваля и кинофорума иммерсивного и интерактивного кино COURANT3D Франсуа Серр
    Модератор: директор агентства Vostok Янна Буряк
    Регистрация: здесь
    Трансляция: здесь


Организаторы всероссийской акции «День короткометражного кино — 2021» — Молодежный центр Союза кинематографистов России и ООО «Мувистарт», образовательный партнер — Московская школа кино.

Акция проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив



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