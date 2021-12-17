МШК принимает деловую и образовательную программы «Дня короткометражного кино»

© «День короткометражного кино — 2021»

19 декабря в Московской школе кино (МШК) пройдут мероприятия деловой и образовательной программы всероссийской акции «День короткометражного кино — 2021».

Об этом сообщает Moviestart.ru. Онлайн-трансляция всех мероприятий будет организована на YouTube-канале Moviestart.

Расписание:

14:30 — Мастер-класс «Как попасть в индустрию сценаристу?»

Спикер: Ася Гусева, куратор курса МШК «Шоураннер»

Регистрация: здесь

Трансляция: здесь

16:00 — Open-talk «Документальное кино и онлайн-платформы. Какой формат ищут стриминги?»

Среди спикеров: Татьяна Матвеева (Okko), Ангелина Голикова (МТС Медиа), Мария Готлиб (Nonfiction.Film)

Регистрация: здесь

Трансляция: здесь

17:30 — Презентация книги Тимура Бекмамбетова «Скринлайф. В поисках нового киноязыка»

Регистрация: здесь

Трансляция: здесь