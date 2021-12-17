Роскомнадзор требует включить немецкоязычный YouTube-канал RT

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16 декабря Роскомнадзор направил руководству компании Google, которая владеет видеохостингом YouTube, письмо с требованием в кратчайшие сроки вернуть доступ к немецкоязычному YouTube-каналу «RT auf Sendung», принадлежащему российскому государственному телеканалу RT. В противном случае YouTube может грозить блокировка на территории России.

Об этом сообщает сайт Роскомнадзора.

В письме действия видеохостинга названы деструктивными и беспрецедентными, нарушающими «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». По мнению Роскомнадзора, это акт цензуры, которая запрещена Конституцией РФ.

YouTube удалил немецкоязычные каналы «RT DE» и «Der Fehlende Part» в сентябре 2021 года из-за нарушения правил пользования видеохостингом, в частности, правила, касающегося ложной информации о COVID-19, напоминает «Медуза»*.

YouTube-канал «RT auf Sendung», транслирующий RT на немецком языке, появился 16 декабря и в тот же день был удален за нарушение правил пользования видеохостингом — за обход ранее наложенных ограничений.

По данным Роскомнадзора, с начала 2020 года YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам, причем чаще всего эти ограничения накладывались на RT.

«Согласно российскому законодательству (482-ФЗ), Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора. В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность», — говорится в сообщении Роскомнадзора.



* Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента







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