Еврейский музей готовит выставку «The Lonka Project. Человек под номером»

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Более 60 портретных снимков будут представлены на выставке «The Lonka Project. Человек под номером», которая откроется 28 января в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Выставка станет частью международного фотопроекта о людях, переживших Холокост.
Об этом сообщает сайт Еврейского музея.
История проекта «Лонка» началась в 2018 году. Элеонора (Лонка) Насс прошла через Шоа, однако редко рассказывала детям о своем опыте. После смерти матери Рина Кастельнуово, дочь Лонки, и ее супруг Джим Холландер, фоторепортеры, специализирующиеся на ближневосточной тематике, обратились к профессиональным фотографам с просьбой создать портреты людей, переживших Холокост, и записать их воспоминания.
Мировое фотосообщество откликнулось на просьбу: более 300 авторов из 30 стран приняли участие в проекте. В их числе фотографы агентства Magnum Алек Сот, Жиль Пересc и Эли Рид, лауреаты World Press Photo Эд Каши и Джейн Эвилин Этвуд, а также Роджер Баллен, известный своим сотрудничеством с группой Die Antwoord.
Кураторами выставки в Еврейском музее стали директор галереи CLAIRbyKahn в Цюрихе, член проекта «Лонка» Анна-Патрисия Кан, куратор фотографических проектов Нина Гомиашвили и куратор Еврейского музея Лия Чечик. Из международного проекта они отобрали больше 60 снимков.
«Лонка» продолжает пополняться новыми работами. Еврейский музей выступил в качестве партнера глобального проекта и пригласил к участию в нем российских фотографов. К «Лонке» присоединились Егор Заика, Ольга Изаксон, Мария Груздева и Анна Шмитько – они сделали портреты прошедших через Шоа россиян. В их числе драматург Александр Гельман и театральный режиссер Кама Гинкас.
Выставка «The Lonka Project. Человек под номером» в Еврейском музее продлится до 10 апреля.
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