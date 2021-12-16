 
14:11 16 декабря 2021Новости
351

Женскую память о ГУЛАГе обсудят на круглом столе «Мемориала»

News_detailed_pictureБукет на окне. Вышивка. Минеральный лагерь. 1949–1954© Музей Международного Мемориала

17 декабря Международный Мемориал* при поддержке Представительства ЕС в России и в партнерстве с ПЭН-Москва организует круглый стол «Женская память о ГУЛАГе через призму художественной литературы».

Начало в 19:00, круглый стол пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.

Круглый стол «Женская память о ГУЛАГе через призму художественной литературы» проводится в рамках выставки «Материал» (6 октября 2021 года — 15 марта 2023 года, Международный Мемориал), посвященной вещественной памяти о ГУЛАГе.

Какую роль играет текст для передачи памяти о прошлом? Каково значение художественной литературы в репрезентации трудного опыта, связанного с прошлым? Каким образом сохраняется и передается женская память о ГУЛАГе? Как современные авторы художественной литературы работают с этим опытом? В чем специфика современного художественного процесса?

Участники круглого стола:

  • Катлин Калдмаа – эстонская поэтесса, переводчик и литературный критик, секретарь Европейского ПЭН-клуба
  • Ирина Сандомирская – филолог, специалист по советской культуре, профессор Университета Седерторна (Швеция)
  • Наталья Иванова – первый заместитель главного редактора журнала «Знамя»
  • Нина Хрущева – филолог, специалист в культурной истории Оттепели, профессор Новой школы (Нью-Йорк)


Модераторы:

  • Надежда Ажгихина, ПЭН-Москва
  • Ирина Щербакова, Международный Мемориал


* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
She is an expert
Многоликая ЭвтерпаМноголикая Эвтерпа 

Куратор и продюсер Анастасия Кошкина — о том, как провести цикл концертов современных женщин-композиторов и международную конференцию в условиях пандемии

14 декабря 20211377