Женскую память о ГУЛАГе обсудят на круглом столе «Мемориала»

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17 декабря Международный Мемориал* при поддержке Представительства ЕС в России и в партнерстве с ПЭН-Москва организует круглый стол «Женская память о ГУЛАГе через призму художественной литературы».
Начало в 19:00, круглый стол пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.
Круглый стол «Женская память о ГУЛАГе через призму художественной литературы» проводится в рамках выставки «Материал» (6 октября 2021 года — 15 марта 2023 года, Международный Мемориал), посвященной вещественной памяти о ГУЛАГе.
Какую роль играет текст для передачи памяти о прошлом? Каково значение художественной литературы в репрезентации трудного опыта, связанного с прошлым? Каким образом сохраняется и передается женская память о ГУЛАГе? Как современные авторы художественной литературы работают с этим опытом? В чем специфика современного художественного процесса?
Участники круглого стола:
Модераторы:
* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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