Женскую память о ГУЛАГе обсудят на круглом столе «Мемориала»

Букет на окне. Вышивка. Минеральный лагерь. 1949–1954 © Музей Международного Мемориала

17 декабря Международный Мемориал* при поддержке Представительства ЕС в России и в партнерстве с ПЭН-Москва организует круглый стол «Женская память о ГУЛАГе через призму художественной литературы».

Начало в 19:00, круглый стол пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.

Круглый стол «Женская память о ГУЛАГе через призму художественной литературы» проводится в рамках выставки «Материал» (6 октября 2021 года — 15 марта 2023 года, Международный Мемориал), посвященной вещественной памяти о ГУЛАГе.

Какую роль играет текст для передачи памяти о прошлом? Каково значение художественной литературы в репрезентации трудного опыта, связанного с прошлым? Каким образом сохраняется и передается женская память о ГУЛАГе? Как современные авторы художественной литературы работают с этим опытом? В чем специфика современного художественного процесса?

Участники круглого стола:

Катлин Калдмаа – эстонская поэтесса, переводчик и литературный критик, секретарь Европейского ПЭН-клуба

Ирина Сандомирская – филолог, специалист по советской культуре, профессор Университета Седерторна (Швеция)

Наталья Иванова – первый заместитель главного редактора журнала «Знамя»

Нина Хрущева – филолог, специалист в культурной истории Оттепели, профессор Новой школы (Нью-Йорк)



Модераторы:

Надежда Ажгихина, ПЭН-Москва

Ирина Щербакова, Международный Мемориал



* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента







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