Found и TestFM устраивают новогодний виниловый маркет и эфир

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18 декабря в музыкальном магазине Found Record Store & Pizzeria в центре Москвы пройдет новогодний виниловый маркет и открытый эфир, организованный совместно с независимым онлайн-радио и лейблом TestFM.
Начало в 14:00, вход свободный. Адрес: Цветной бульвар, д. 15 стр. 1, 5-й этаж универмага «Цветной».
Пластинки на новогодний маркет Found x TestFM: Broadcast & Record Fair привезут лучшие московские рекорд-дилеры и магазины, в том числе Тимур Омар, Илья Симонов, Longpray и Enthusiast Records.
В listening room в 16:00 начнется трансляция с участием коллекционеров пластинок. Трансляция будет доступна на сайте testfm.online и на YouTube-канале TestFM.
Участники:
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