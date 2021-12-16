 
12:16 16 декабря 2021Новости
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Found и TestFM устраивают новогодний виниловый маркет и эфир

News_detailed_picture© Found x TestFM: Broadcast & Record Fair / Facebook

18 декабря в музыкальном магазине Found Record Store & Pizzeria в центре Москвы пройдет новогодний виниловый маркет и открытый эфир, организованный совместно с независимым онлайн-радио и лейблом TestFM.

Начало в 14:00, вход свободный. Адрес: Цветной бульвар, д. 15 стр. 1, 5-й этаж универмага «Цветной».

Пластинки на новогодний маркет Found x TestFM: Broadcast & Record Fair привезут лучшие московские рекорд-дилеры и магазины, в том числе Тимур Омар, Илья Симонов, Longpray и Enthusiast Records.

В listening room в 16:00 начнется трансляция с участием коллекционеров пластинок. Трансляция будет доступна на сайте testfm.online и на YouTube-канале TestFM.

Участники:

  • Shiny Boots (Strelka)
  • Artem Krapivin («Радио Культура», Enthusiast Records, Found Records)
  • Anya Karmanova (JAVYBZ, Enthusiast Records, Found Records)
  • Krlow (Longpray)
  • Ilya Simonov («Трансильвания»)
  • Timur Omar
  • Koyil (DIG)
  • Ivan Smekalin (DIG)


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