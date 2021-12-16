 
11:29 16 декабря 2021Новости
367

Дмитрий Волкострелов откроет публичную программу к юбилею «театра post»

News_detailed_picture© Ольга Керелюк / Урал Опера Балет

17 и 18 декабря в Медиацентре Новой сцены Александринского театра пройдет публичная программа к 10-летию «театра post». Ее откроет встреча с создателем и художественным руководителем театра, режиссером Дмитрием Волкостреловым.

Начало в 16:00, вход на встречу бесплатный по предварительной регистрации.

За почти одиннадцать лет существования «театр post» стал не только флагманом петербургской независимой сцены, но и одним из важнейших явлений театральной карты сегодняшней России. Спектакли театра регулярно принимают участие в крупнейших российских и многих зарубежных фестивалях, его деятельности посвящаются диссертации и блоки лекций в театральных и художественных вузах.

За это время сформировался узнаваемый язык, характерный «почерк» спектаклей «театра post», на разных этапах своего существования стремившегося отразить в своих проектах дух времени и занимавшегося художественным исследованием окружающей действительности.

Искусствоведы и критики свидетельствуют о том, что ряд тенденций театрального искусства XXI века были заданы «театром post» и его участниками, а какие-то из тенденций — подхвачены и развиты. Так или иначе, за прошедшие годы практика «театра post» оказала значительное влияние на становление современной российской сцены — не будет преувеличением сказать, что история его существования весьма красноречиво иллюстрирует историю развития отечественного театра за последние 10 лет.

Юбилейная публичная программа «+post» на Новой сцене Александринского театра предлагает попытку осмысления деятельности «театра post» как части большого социокультурного контекста — новейшей истории, других дисциплин или, наоборот, в «антитексте». Частью чего является «театр post», что является частью «театра post», какое «облако тэгов», дисциплин и понятий сформировал «театр post» за десятилетие с небольшим? Попытка ответов на эти и другие вопросы — в событиях программы «+post».

Расписание:

17 декабря

  • 16:00 — post + post
    Встреча.
    Дмитрий Волкострелов — режиссер, основатель и художественный руководитель «театра post», художественный руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда

  • 18:00 — Cовременные визуальные практики + post
    Разговор.
    Участники:
    Екатерина Андреева — искусствовед, куратор, арт-критик, ведущий научный сотрудник от-
    дела новейших течений Государственного Русского музея
    Дмитрий Ренанский — театральный критик, музыковед, помощник художественного руко-
    водителя «театра post», куратор Фонда V-A-C

  • 19:30 — Cовременная драматургия + post
    Лекция.
    Наталья Скороход — драматург, сценарист, преподаватель Российского государственного
    института сценических искусств и Санкт-петербургского государственного института кино
    и телевидения

  • 20:30 — Новый театр + post
    Дискуссия.
    Участники:
    Марина Давыдова — театровед и театральный критик, главный редактор журнала «Театр»,
    арт-директор фестиваля «Новый европейский театр» (NET).
    Олег Лоевский — театровед, театральный критик, арт-директор фестиваля «Реальный театр», руководитель ряда российских театральных фестивалей и лабораторий.
    Модератор:
    Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации художественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной Олимпиады-2019.

18 декабря

  • 12:00 — Cайт-специфик + post
    Лекция.
    Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации худо-
    жественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной
    Олимпиады-2019.

  • 13:30 — Петербургская сцена + post
    Разговор.
    Николай Песочинский — театровед, историк театра и театральный критик, профессор Рос-
    сийского государственного института сценических искусств.
    Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации худо-
    жественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной
    Олимпиады-2019.

  • 15:00 — Музыка + post
    Лекция.
    Ая Макарова — музыкальный критик, исследователь оперы.

  • 16:30 — Зритель + post
    Лекция.
    Кристина Матвиенко — театровед, театральный критик, куратор «Школы современного зри-
    теля и слушателя» Электротеатра Станиславский.

  • 18:00 — Новейшая история российского театра + post
    Лекция.
    Анна Степанова — театровед, театральный критик, преподаватель Российской академии те-
    атрального искусства ГИТИС

  • 19:30 — Кино + post
    Лекция.
    Зара Абдуллаева — искусствовед, кинокритик, заместитель главного редактора журнала
    «Искусство кино»

  • 21:00 — post + post
    Встреча с создателями спектаклей и друзьями театра.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
She is an expert
Многоликая ЭвтерпаМноголикая Эвтерпа 

Куратор и продюсер Анастасия Кошкина — о том, как провести цикл концертов современных женщин-композиторов и международную конференцию в условиях пандемии

14 декабря 20211377