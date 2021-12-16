Дмитрий Волкострелов откроет публичную программу к юбилею «театра post»

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17 и 18 декабря в Медиацентре Новой сцены Александринского театра пройдет публичная программа к 10-летию «театра post». Ее откроет встреча с создателем и художественным руководителем театра, режиссером Дмитрием Волкостреловым.
Начало в 16:00, вход на встречу бесплатный по предварительной регистрации.
За почти одиннадцать лет существования «театр post» стал не только флагманом петербургской независимой сцены, но и одним из важнейших явлений театральной карты сегодняшней России. Спектакли театра регулярно принимают участие в крупнейших российских и многих зарубежных фестивалях, его деятельности посвящаются диссертации и блоки лекций в театральных и художественных вузах.
За это время сформировался узнаваемый язык, характерный «почерк» спектаклей «театра post», на разных этапах своего существования стремившегося отразить в своих проектах дух времени и занимавшегося художественным исследованием окружающей действительности.
Искусствоведы и критики свидетельствуют о том, что ряд тенденций театрального искусства XXI века были заданы «театром post» и его участниками, а какие-то из тенденций — подхвачены и развиты. Так или иначе, за прошедшие годы практика «театра post» оказала значительное влияние на становление современной российской сцены — не будет преувеличением сказать, что история его существования весьма красноречиво иллюстрирует историю развития отечественного театра за последние 10 лет.
Юбилейная публичная программа «+post» на Новой сцене Александринского театра предлагает попытку осмысления деятельности «театра post» как части большого социокультурного контекста — новейшей истории, других дисциплин или, наоборот, в «антитексте». Частью чего является «театр post», что является частью «театра post», какое «облако тэгов», дисциплин и понятий сформировал «театр post» за десятилетие с небольшим? Попытка ответов на эти и другие вопросы — в событиях программы «+post».
Расписание:
17 декабря
16:00 — post + post
Встреча.
Дмитрий Волкострелов — режиссер, основатель и художественный руководитель «театра post», художественный руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда
18:00 — Cовременные визуальные практики + post
Разговор.
Участники:
Екатерина Андреева — искусствовед, куратор, арт-критик, ведущий научный сотрудник от-
дела новейших течений Государственного Русского музея
Дмитрий Ренанский — театральный критик, музыковед, помощник художественного руко-
водителя «театра post», куратор Фонда V-A-C
19:30 — Cовременная драматургия + post
Лекция.
Наталья Скороход — драматург, сценарист, преподаватель Российского государственного
института сценических искусств и Санкт-петербургского государственного института кино
и телевидения
20:30 — Новый театр + post
Дискуссия.
Участники:
Марина Давыдова — театровед и театральный критик, главный редактор журнала «Театр»,
арт-директор фестиваля «Новый европейский театр» (NET).
Олег Лоевский — театровед, театральный критик, арт-директор фестиваля «Реальный театр», руководитель ряда российских театральных фестивалей и лабораторий.
Модератор:
Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации художественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной Олимпиады-2019.
18 декабря
12:00 — Cайт-специфик + post
Лекция.
Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации худо-
жественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной
Олимпиады-2019.
13:30 — Петербургская сцена + post
Разговор.
Николай Песочинский — театровед, историк театра и театральный критик, профессор Рос-
сийского государственного института сценических искусств.
Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации худо-
жественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной
Олимпиады-2019.
15:00 — Музыка + post
Лекция.
Ая Макарова — музыкальный критик, исследователь оперы.
16:30 — Зритель + post
Лекция.
Кристина Матвиенко — театровед, театральный критик, куратор «Школы современного зри-
теля и слушателя» Электротеатра Станиславский.
18:00 — Новейшая история российского театра + post
Лекция.
Анна Степанова — театровед, театральный критик, преподаватель Российской академии те-
атрального искусства ГИТИС
19:30 — Кино + post
Лекция.
Зара Абдуллаева — искусствовед, кинокритик, заместитель главного редактора журнала
«Искусство кино»
21:00 — post + post
Встреча с создателями спектаклей и друзьями театра.
Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова
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