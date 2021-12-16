Дмитрий Волкострелов откроет публичную программу к юбилею «театра post»

© Ольга Керелюк / Урал Опера Балет

17 и 18 декабря в Медиацентре Новой сцены Александринского театра пройдет публичная программа к 10-летию «театра post». Ее откроет встреча с создателем и художественным руководителем театра, режиссером Дмитрием Волкостреловым.

Начало в 16:00, вход на встречу бесплатный по предварительной регистрации.

За почти одиннадцать лет существования «театр post» стал не только флагманом петербургской независимой сцены, но и одним из важнейших явлений театральной карты сегодняшней России. Спектакли театра регулярно принимают участие в крупнейших российских и многих зарубежных фестивалях, его деятельности посвящаются диссертации и блоки лекций в театральных и художественных вузах.

За это время сформировался узнаваемый язык, характерный «почерк» спектаклей «театра post», на разных этапах своего существования стремившегося отразить в своих проектах дух времени и занимавшегося художественным исследованием окружающей действительности.

Искусствоведы и критики свидетельствуют о том, что ряд тенденций театрального искусства XXI века были заданы «театром post» и его участниками, а какие-то из тенденций — подхвачены и развиты. Так или иначе, за прошедшие годы практика «театра post» оказала значительное влияние на становление современной российской сцены — не будет преувеличением сказать, что история его существования весьма красноречиво иллюстрирует историю развития отечественного театра за последние 10 лет.

Юбилейная публичная программа «+post» на Новой сцене Александринского театра предлагает попытку осмысления деятельности «театра post» как части большого социокультурного контекста — новейшей истории, других дисциплин или, наоборот, в «антитексте». Частью чего является «театр post», что является частью «театра post», какое «облако тэгов», дисциплин и понятий сформировал «театр post» за десятилетие с небольшим? Попытка ответов на эти и другие вопросы — в событиях программы «+post».

Расписание:

17 декабря

16:00 — post + post

Встреча.

Дмитрий Волкострелов — режиссер, основатель и художественный руководитель «театра post», художественный руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда

18:00 — Cовременные визуальные практики + post

Разговор.

Участники:

Екатерина Андреева — искусствовед, куратор, арт-критик, ведущий научный сотрудник от-

дела новейших течений Государственного Русского музея

Дмитрий Ренанский — театральный критик, музыковед, помощник художественного руко-

водителя «театра post», куратор Фонда V-A-C

19:30 — Cовременная драматургия + post

Лекция.

Наталья Скороход — драматург, сценарист, преподаватель Российского государственного

института сценических искусств и Санкт-петербургского государственного института кино

и телевидения

20:30 — Новый театр + post

Дискуссия.

Участники:

Марина Давыдова — театровед и театральный критик, главный редактор журнала «Театр»,

арт-директор фестиваля «Новый европейский театр» (NET).

Олег Лоевский — театровед, театральный критик, арт-директор фестиваля «Реальный театр», руководитель ряда российских театральных фестивалей и лабораторий.

Модератор:

Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации художественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной Олимпиады-2019.

18 декабря

12:00 — Cайт-специфик + post

Лекция.

Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации худо-

жественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной

Олимпиады-2019.

13:30 — Петербургская сцена + post

Разговор.

Николай Песочинский — театровед, историк театра и театральный критик, профессор Рос-

сийского государственного института сценических искусств.

Алексей Платунов — театровед, куратор, советник по международной коммуникации худо-

жественного руководителя Александринского театра, программный директор Театральной

Олимпиады-2019.

15:00 — Музыка + post

Лекция.

Ая Макарова — музыкальный критик, исследователь оперы.

16:30 — Зритель + post

Лекция.

Кристина Матвиенко — театровед, театральный критик, куратор «Школы современного зри-

теля и слушателя» Электротеатра Станиславский.

18:00 — Новейшая история российского театра + post

Лекция.

Анна Степанова — театровед, театральный критик, преподаватель Российской академии те-

атрального искусства ГИТИС

19:30 — Кино + post

Лекция.

Зара Абдуллаева — искусствовед, кинокритик, заместитель главного редактора журнала

«Искусство кино»

21:00 — post + post

Встреча с создателями спектаклей и друзьями театра.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова







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