Госдума одобрила законопроект о полном госфинансировании кинодебютов

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Сегодня, 15 декабря, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о полном государственном финансировании дебютных и документальных отечественных фильмов.
Об этом сообщает ТАСС.
В пояснительной записке авторы законопроекта указывют, что сейчас согласно закону «О государственной поддержке кинематографии РФ» госфинансирование национального фильма, как правило, не может превышать 70% сметной стоимости его производства.
Законопроектом предусматривается возможность стопроцентного государственного финансирования производства и проката дебютных художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров — выпускников профильных государственных вузов в течение пяти лет после получения ими высшего образования.
Также такую возможность предлагается предоставлять, в частности, создателям документальных, в том числе научно-популярных фильмов и уникальных авторских анимационных фильмов (в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости проекта).
В правительстве считают, что это позволит увеличить количество дебютных национальных фильмов, расширить спектр освещаемых режиссерами-документалистами социальных и общекультурных проблем, «а также стимулировать художественное разнообразие и авторские техники производства уникальных анимационных фильмов».
Если законопроект будет принят, соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
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