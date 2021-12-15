Аукцион в поддержку «Открытого пространства» пройдет в Москве

© Открытое пространство / Facebook

18 декабря в активистском коворкинге «Открытое пространство» в Москве состоится аукцион, часть выручки от которого пойдет на поддержку проекта.

Начало в 14:00, адрес «Открытого пространства» в Москве: Плетешковский пер., д. 8, стр. 1 (м. «Бауманская»)

В аукционе примут участие Гоша Бергал, Полина Кузнецова, Кир Эсадов, Psymuline, Валaерия Титова, Саша Черный, «Синхронизация», Panoramik, Ксюша Послушай, Марина Антонова.

Также в программе сеты Кати Фроловой и Леры Копировской (Krot), беспроигрышная лотерея, уголок таро и бар.

«Правозащитный проект "Открытое пространство" помогает активистам, работникам НКО, независимым журналистам и художникам, предоставляя им безопасное место для работы и бесплатную психологическую помощь, и существует за счет добровольных пожертвований. Но теперь поддержка нужна самому Пространству: нам требуются деньги на аренду и содержание площадок в Москве и Петербурге», — сообщают организаторы аукциона.

«К поддержке "Открытого пространства" присоединились художники, фотографы и дружественные инициативы, чьи работы и идеи нам близки. Аукцион пройдет в гибридном формате: и офлайн, и онлайн — в телеграме "Открытого пространства". В поддержку Пространства будет перечислена половина собранных средств».







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