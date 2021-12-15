В 2022 году ГМИИ покажет коллекции Морозовых, «Век Арчимбольдо» и египетские древности

Джузеппе Арчимбольдо. Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна. 1590 (фрагмент) © Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил выставочные планы на 2022 год. В числе главных событий нового сезона реконструкция коллекции французской и русской живописи, собранной братьями Морозовыми, выставка «Век Арчимбольдо» и выставка, посвященная культуре древнего Египта.

Расписание выставок на 2022 год предоставила пресс-служба ГМИИ имени А.С. Пушкина:

28 февраля — 31 мая

«Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия»

На выставке будет представлено более 400 экспонатов, связанных с погребальными практиками и заупокойными культами Древнего Египта.

14 марта — 22 мая

«Атанор. Котел алхимика»

Выставка-исследование незрительных способов восприятия, в центре внимания которой будут находиться редукция и мультисенсорное переживание эстетического опыта. В экспозицию войдут работы Клода Лоррена, Рембрандта ван Рейна, Пабло Пикассо, Эдуара Пиньона, Ханса Хартунга, Олафура Элиассона, Михаила Матюшина и Нисимуры Ёхэй.

14 июня — 16 октября

«Проект "ПУШ". История движущегося изображения»

Проект станет рифмой к выставке коллекции Ивана Морозова, которая будет проходить в это время Главном здании. Выставка в Галерее искусства стран Европы и Америки XX–XXI веков пригласит посетителей в путешествие по идеальной коллекции искусства новых медиа, в Главном здании появятся интервенции работ современных художников. Также в программе выставки специальные события в Музейном квартале и за его пределами, медиатека и образовательные проекты.

27 июня — 30 октября

«Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых»

Экспозиция реконструирует собрания французской и русской живописи, составленные на рубеже столетий братьями Морозовыми. На выставке будут представлены знаковые работы Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо.

Сентябрь — ноябрь

«Война и миф в древних бронзах Осетии. Алания: истоки цивилизации»

Выставка приурочена к празднованию 1100-летия крещения Алании и представит памятники кобанской культуры из бронзы.

21 ноября 2022 года — 19 февраля 2023 года

«Век Арчимбольдо»

Первая в России выставка Джузеппе Арчимбольдо (1526–1593). Работы художника будут представлены в широком контексте европейской культуры позднего маньеризма рубежа XVI–XVII веков.

28 ноября 2022 года — конец февраля 2023 года

«От Пикассо до Кентриджа. Избранные рисунки мастеров ХХ века из собрания Музея Израиля в Иерусалиме»

Для выставки в Москве отобраны 120 листов, представляющих важнейшие течения в искусстве XX века: кубизм, экспрессионизм, Парижская школа, дадаизм, сюрреализм, Баухаус, абстракционизм, минимализм и другие направления.