 
14:55 15 декабря 2021Новости
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В 2022 году ГМИИ покажет коллекции Морозовых, «Век Арчимбольдо» и египетские древности

News_detailed_pictureДжузеппе Арчимбольдо. Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна. 1590 (фрагмент)© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил выставочные планы на 2022 год. В числе главных событий нового сезона реконструкция коллекции французской и русской живописи, собранной братьями Морозовыми, выставка «Век Арчимбольдо» и выставка, посвященная культуре древнего Египта.

Расписание выставок на 2022 год предоставила пресс-служба ГМИИ имени А.С. Пушкина:

  • 28 февраля — 31 мая
    «Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия»
    На выставке будет представлено более 400 экспонатов, связанных с погребальными практиками и заупокойными культами Древнего Египта.

  • 14 марта — 22 мая
    «Атанор. Котел алхимика»
    Выставка-исследование незрительных способов восприятия, в центре внимания которой будут находиться редукция и мультисенсорное переживание эстетического опыта. В экспозицию войдут работы Клода Лоррена, Рембрандта ван Рейна, Пабло Пикассо, Эдуара Пиньона, Ханса Хартунга, Олафура Элиассона, Михаила Матюшина и Нисимуры Ёхэй.

  • 14 июня — 16 октября
    «Проект "ПУШ". История движущегося изображения»
    Проект станет рифмой к выставке коллекции Ивана Морозова, которая будет проходить в это время Главном здании. Выставка в Галерее искусства стран Европы и Америки XX–XXI веков пригласит посетителей в путешествие по идеальной коллекции искусства новых медиа, в Главном здании появятся интервенции работ современных художников. Также в программе выставки специальные события в Музейном квартале и за его пределами, медиатека и образовательные проекты.

  • 27 июня — 30 октября
    «Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых»
    Экспозиция реконструирует собрания французской и русской живописи, составленные на рубеже столетий братьями Морозовыми. На выставке будут представлены знаковые работы Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо.

  • Сентябрь — ноябрь
    «Война и миф в древних бронзах Осетии. Алания: истоки цивилизации»
    Выставка приурочена к празднованию 1100-летия крещения Алании и представит памятники кобанской культуры из бронзы.

  • 21 ноября 2022 года — 19 февраля 2023 года
    «Век Арчимбольдо»
    Первая в России выставка Джузеппе Арчимбольдо (1526–1593). Работы художника будут представлены в широком контексте европейской культуры позднего маньеризма рубежа XVI–XVII веков.

  • 28 ноября 2022 года — конец февраля 2023 года
    «От Пикассо до Кентриджа. Избранные рисунки мастеров ХХ века из собрания Музея Израиля в Иерусалиме»
    Для выставки в Москве отобраны 120 листов, представляющих важнейшие течения в искусстве XX века: кубизм, экспрессионизм, Парижская школа, дадаизм, сюрреализм, Баухаус, абстракционизм, минимализм и другие направления.

  • 10 декабря 2022 года — 10 марта 2023 года
    «Миры Шлимана. Выставка к 200-летию со дня рождения Генриха Шлимана»
    Выставка является смелой попыткой исследовать «миры» — представленные как разделы жизненного пути — Генриха Шлимана, сделать их зримыми и осязаемыми, основываясь на его записях в их взаимосвязи с историческими и археологическими артефактами, а также личными вещами, непосредственно связанными с его жизнью.



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