В 2022 году ГМИИ покажет коллекции Морозовых, «Век Арчимбольдо» и египетские древности

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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил выставочные планы на 2022 год. В числе главных событий нового сезона реконструкция коллекции французской и русской живописи, собранной братьями Морозовыми, выставка «Век Арчимбольдо» и выставка, посвященная культуре древнего Египта.
Расписание выставок на 2022 год предоставила пресс-служба ГМИИ имени А.С. Пушкина:
28 февраля — 31 мая
«Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия»
На выставке будет представлено более 400 экспонатов, связанных с погребальными практиками и заупокойными культами Древнего Египта.
14 марта — 22 мая
«Атанор. Котел алхимика»
Выставка-исследование незрительных способов восприятия, в центре внимания которой будут находиться редукция и мультисенсорное переживание эстетического опыта. В экспозицию войдут работы Клода Лоррена, Рембрандта ван Рейна, Пабло Пикассо, Эдуара Пиньона, Ханса Хартунга, Олафура Элиассона, Михаила Матюшина и Нисимуры Ёхэй.
14 июня — 16 октября
«Проект "ПУШ". История движущегося изображения»
Проект станет рифмой к выставке коллекции Ивана Морозова, которая будет проходить в это время Главном здании. Выставка в Галерее искусства стран Европы и Америки XX–XXI веков пригласит посетителей в путешествие по идеальной коллекции искусства новых медиа, в Главном здании появятся интервенции работ современных художников. Также в программе выставки специальные события в Музейном квартале и за его пределами, медиатека и образовательные проекты.
27 июня — 30 октября
«Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых»
Экспозиция реконструирует собрания французской и русской живописи, составленные на рубеже столетий братьями Морозовыми. На выставке будут представлены знаковые работы Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо.
Сентябрь — ноябрь
«Война и миф в древних бронзах Осетии. Алания: истоки цивилизации»
Выставка приурочена к празднованию 1100-летия крещения Алании и представит памятники кобанской культуры из бронзы.
21 ноября 2022 года — 19 февраля 2023 года
«Век Арчимбольдо»
Первая в России выставка Джузеппе Арчимбольдо (1526–1593). Работы художника будут представлены в широком контексте европейской культуры позднего маньеризма рубежа XVI–XVII веков.
28 ноября 2022 года — конец февраля 2023 года
«От Пикассо до Кентриджа. Избранные рисунки мастеров ХХ века из собрания Музея Израиля в Иерусалиме»
Для выставки в Москве отобраны 120 листов, представляющих важнейшие течения в искусстве XX века: кубизм, экспрессионизм, Парижская школа, дадаизм, сюрреализм, Баухаус, абстракционизм, минимализм и другие направления.
10 декабря 2022 года — 10 марта 2023 года
«Миры Шлимана. Выставка к 200-летию со дня рождения Генриха Шлимана»
Выставка является смелой попыткой исследовать «миры» — представленные как разделы жизненного пути — Генриха Шлимана, сделать их зримыми и осязаемыми, основываясь на его записях в их взаимосвязи с историческими и археологическими артефактами, а также личными вещами, непосредственно связанными с его жизнью.
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