Tequilajazzz сыграет «Выше осени» на «Дикой мяте»

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Дикая мята»

Летом 2022 года на фестивале «Дикая мята. Green» рок-группа Tequilajazzz полностью сыграет свой альбом «Выше осени», которому в следующем году исполняется 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Без песен с "Выше осени" невозможно представить себе ни одно выступление группы, и в июне, на "Дикой мяте. Green", этот легендарный альбом прозвучит от первой до последней ноты. "В полбутылке октября", "Миллионы медленных лилий", "Склянка запасного огня" — летом только зрители фестиваля услышат любимые песни с "Выше осени"», — говорится в сообщении.

«Дикая мята. Green» будет проходить с 17 по 19 июня 2022 года в Тульской области. Среди подтвержденных участников фестиваля «Кино», Aurora, The Hatters, «Нервы», Ren, «кис-кис», «Тараканы!», Алена Швец, polnalyubvi, Wildways и Drummatix. Всего за три дня на пяти сценах пройдет более ста выступлений.

Кроме того, с 24 по 26 июня на поле «Дикой мяты» впервые состоится Voilet — опен-эйр, посвященный русской электронной музыке. В программе более 70 концертов и диджей-сетов. Уже заявлены Orbital (Великобритания), Дельфин, Infected Mushroom (Израиль), «АИГЕЛ», Иван Дорн (Украина), Oligarkh, Woodju, Fonarev, Z-Cat, IOWA, Федор Фомин, ICHI, Эрика Лундмоен и другие исполнители.

Фестиваль открыт для независимых музыкантов, заявки на участие принимаются по адресу ankl@jgroup.ru.

Билеты на «Дикую мяту. Green» и «Дикую мяту. Violet» можно купить на официальном сайте фестивалей.







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