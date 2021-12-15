Лауреаты Премии Аркадия Драгомощенко поедут в Дом творчества Переделкино

© Дом творчества Переделкино

Лауреаты Премии Аркадия Драгомощенко, организованной при поддержке Центра Вознесенского, станут резидентами Дома творчества Переделкино.

Об этом сообщает пресс-служба Центра Вознесенского.

Первым в резиденцию приедет поэт Дорджи Джальджиреев, получивший премию в этом году. В рамках десятидневной резиденции он будет работать над своей дебютной книгой, которая выйдет в следующем году в совместной серии Центра Вознесенского, Премии Аркадия Драгомощенко и проекта «Порядок слов».

Дом творчества Переделкино работает как постоянно действующая резиденция с лета 2021 года. Резиденции с предоставлением проживания, питания и рабочих пространств открыты для литераторов, переводчиков, художников. Каждый месяц в индивидуальной резиденции в Переделкине пребывают до 12 человек.

Дорджи Джальджиреев родился в Элисте в 1996 году. Публиковался на сайте «Полутона», в разделе «Студия» «Новой карты русской литературы», в арт-дайджесте «Солонеба», в журналах «Флаги», «Цирк “Олимп” + TV». Лауреат Премии Аркадия Драгомощенко 2021 года.







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