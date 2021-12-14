Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии открывает прием заявок

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Сегодня, 14 декабря, начинается прием заявок на участие в III Международному фестивале дебютного кино в Новой Голландии. В 2022 году фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа на острове Новая Голландия и других площадках Петербурга.
Заявки на участие в конкурсной программе принимаются на платформе FilmFreeway до 12 апреля.
В основной конкурс принимаются первые и вторые игровые фильмы продолжительностью от 45 минут, снятые в 2021 и 2022 годах. В конкурс короткого метра принимаются документальные, экспериментальные и игровые работы продолжительностью до 45 минут, снятые в 2021 и 2022 годах режиссерами, которые еще не дебютировали в полном метре.
Подробнее о конкурсе и условиях участие в нем можно узнать на сайте Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.
Призовой фонд фестиваля составит 40 тысяч евро, оценивать работы будет международное жюри.
Фестиваль организует команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Президент фестиваля — Александр Роднянский, программный директор — Алексей Артамонов, куратор конкурса короткого метра — Андрей Карташов.
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