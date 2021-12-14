Людмила Петрушевская откроет «Посольства Выксы» в ДК Рассвет

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16 декабря в пространстве ДК Рассвет концертом Людмилы Петрушевской в сопровождении джаз-бэнда Vyksa Jazz Matazz откроется новая программа «Посольства Выксы», которую представляет в Москве Выкса-фестиваль.
Начало в 20:00.
Как сообщает пресс-служба Выкса-фестиваля, премьера коллаборации состоялась в сентябре во время второго уикенда фестиваля в рамках «Сезона Петрушевской» в Выксе.
В ДК Рассвет к кабаре Людмилы Петрушевской присоединятся оркестр «Керосин», а актер и телеведущий Александр Гудков и солистка группы СБПЧ Женя Борзых прочтут со сцены страшные истории из ее новой книги «Черное пальто».
«В программе кабаре — французские, немецкие, итальянские, английские и цыганские песни, канкан, танго и рок-н-ролл, "Мурка", "Шанз элизе" и собственные музыкальные сочинения Петрушевской, а также стихи, рассказы и сюрпризы», — говорится в сообщении на сайте ДК Рассвет.
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