Новинки французского кино покажут в «Пионере»

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С 16 по 19 декабря в московском кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль «Французская зима в Пионере», организованный совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России. В программе показы лучших новинок французского кино, встречи с создателями фильмов, мастер-классы и дискуссии о современной киноиндустрии.
Зрители «Французской зимы в Пионере» увидят фильмы-участники международных фестивалей, которые раньше не были показаны в России.
В программу отобраны драма «Магнетизм» (Les Magnétiques, 2021) Венсана Маэля Кардона о непохожих братьях и эпохе независимого радио в 1980-х, представленная на «Двухнедельнике режиссеров» Каннского фестиваля, и историческая комедия Эрика Бенара «Изысканный вкус» (Délicieux, 2021), которая рассказывает, как на заре Великой революции во Франции появился первый ресторан.
На фестивале также будет показан новый фильм Матье Альмарика «Обними меня крепче» (Serre moi fort, 2021) — история женщины, которая покинула свою семью, и комедия Гийома Брака «На абордаж!» (À l’abordage, 2020) о незадачливых друзьях, которые помогают главному герою найти свою любовь.
Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.
Чтобы обсудить со зрителями свои фильмы, в Москву приедут режиссер Винсент Кардона («Магнетизм»), сценаристка Катрин Пайе («Магнетизм» и «На абордаж!») и художник по костюмам Бертран Сайтц («Изысканный вкус»).
Расписание фестиваля опубликовано на сайте кинотеатра «Пионер».
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