Вручены призы Европейской киноакадемии

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11 декабря в Берлине прошла 34-я церемония вручения Европейской кинопремии, которую присуждает Европейская киноакадемия.

В главной категории, «Лучший европейский фильм», награждена картина «Куда ты идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?, Босния и Герцеговина-Австрия-Румыния-Нидерланды-Германия-Польша, Франция-Норвегия-Турция) Ясмилы Жбанич, которая также признана лучшим европейским режиссером.

Помимо фильма Ясмилы Жбанич в главной категории на Европейскую кинопремию в этом году были номинированы фильмы «Купе номер 6» (Hytti nro 6, Финляндия-Россия-Эстония-Германия) Юхо Куосманена, «Рука Бога» (È stata la mano di Dio, Италия) Паоло Соррентино, «Титан» (Titane, Франция-Бельгия) Жюлии Дюкурно и «Отец» (The Father, Великобритания-Франция) Флориана Зеллера.

В актерских категориях Европейскую кинопремию получили Ясна Джуричич («Куда ты идешь, Аида?») и Энтони Хопкинс («Отец»).

Сразу в двух категориях — «Лучший европейский документальный фильм» и «Лучший европейский анимационный полнометражный фильм» — победил «Побег» (Flugt, Дания-Франция-Швеция-Норвегия) Йонаса Поэра Расмуссена, лучшим короткометражным фильмом члены Европейской киноакадемии назвали картину Ольги Лукомниковой «Дядя Тудор» (Nanu Tudor, Бельгия-Португалия-Венгрия-Молдавия).

Полностью список лауреатов 34-го сезона Европейской кинопремии приводится на ее сайте.







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