Умер Андрей Туканов

© Предоставлено Е.Б. Овсянниковой

10 декабря в Крыму в возрасте 72 лет умер живописец, архитектор и педагог Андрей Туканов.

Об этом сообщила архитектуровед Елена Овсянникова.

Андрей Владиславович Туканов родился в 1949 году в Москве, учился в студии художника Владимира Вейсберга, окончил Московский архитектурный институт (1972).

С 1972 года работал в ЦНИИЭП жилища, выполнял проект застройки города Набережные Челны (в составе авторского коллектива), c 1975 года работал в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, проектировал постоянную экспозицию «Русская архитектура XVII–XIX вв.», выставку «Архитектор К. Росси», «Усадьбы Подмосковья XVIII—XIX вв.», занимался дизайном афиш и буклетов музея.

С 1978 года преподавал в Московском институте землеустройства на на кафедре основ архитектурного проектирования, разработал проект музея института. В 1986—1989 годах руководил студией живописи ГИПРОНИИ АН СССР в институте повышения квалификации при Союзе архитекторов, в Комбинате декоративно-прикладного искусства спроектировал Музей охоты и рыболовства в Москве.

В 1997 году исполнял проект воссоздания фасадов и росписи Дома Моссельпрома в Москве по проекту Е.Б. Овсянниковой (в составе авторского коллектива). С 1999 года преподавал в РУДН на кафедре архитектуры и градостроительства, создал программу курса «Живопись, архитектурная колористика». Также преподавал цветоведение и колористику в Институте современного искусства, работал над системой цветов в живописи, аналогичной системе, которую реализовал Иоганн Себастьян Бах в «Хорошо темперированном клавире».

Участвовал во многих выставках в России и за рубежом, персональные выставки проходили в ЦДХ (1994), в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева (2006), в галерее ВХУТЕМАС (2013).

Автор учебного пособия «10 упражнений построения цветовых структур» (издательство «Татлин», 2014) и ряда статей.







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