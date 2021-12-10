В Сахаровском центре обсудят российские реалии

10 и 11 декабря в Сахаровском центре* в Москве пройдет четвертая конференция «Российские реалии: государство, социум, гражданское общество», которую центр организует совместно с обществом «Мемориал»* и Левада-Центром*.

На конференции ведущие российские эксперты подведут социально-политические итоги года для России и наметят ожидаемые тренды ближайшего будущего.

В конференции можно будет принять участие онлайн или на YouTube-канале Сахаровского центра.

В программе 24 докладов, объединенных в шесть идущих последовательно секций, по три в каждый из дней. В каждой из секций — по 3-5 докладов продолжительностью 20 мин (+ 10 мин — ответы на вопросы).

Среди участников конференции журналист, политолог, научный сотрудник философского факультета Карлова университета, эксперт iSANS Александр Морозов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки, автор книги «Авторитарная Россия» Владимир Гельман, исследователь в Virginia Tech и George Washington University Мария Снеговая, научный сотрудник факультета политических наук Европейского университета СПб, старший научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Маргарита Завадская, политолог, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов.

Расписание конференции опубликовано на сайте Сахаровского центра.



* Внесены Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента







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