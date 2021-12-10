Medici.tv покажет гамбургскую «Электру» Чернякова

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11 декабря на портале Medici.tv состоится трансляция из Гамбургского оперного театра оперы Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Дмитрия Чернякова.
Спектакль должен был выйти в 2020 году, но из-за пандемии премьеру его сценической версии перенесли на декабрь 2021 года.
Прямой эфир на Medici.tv начнется в 22:30 мск.
Помимо Дмирия Чернякова, выступившего в роли режиссера-постановщика и сценографа, над спектаклем работали ассистент режиссера Торстен Кёлле, художник по костюмам Елена Зайцева, художник по свету Глеб Фильштинский, видеохудожник Тьени Буркхальтер и драматург Татьяна Верещагина.
Главные партии исполняют Аушрине Стундите (Электра), Дженнифер Холлоуэй (Хрисофемида), Лаури Вазар (Орест), Виолета Урмана (Клитемнестра) и Джон Дашак (Эгист).
За пульт Гамбургского филармонического оркестра встанет Кент Нагано.
«До сих пор мне оперу Штрауса для постановки никто не предлагал, хотя я давно о нем думал, – цитирует Дмитрия Чернякова сайт журнала «Театр». – Я хотел начать с “Электры”. Для меня это самая совершенная работа Штрауса. В подростковом возрасте я очень любил эту оперу. Моя юношеская страсть к этой музыке выпала на советские времена, было почти невозможно найти нужную тебе музыку. В какой-то момент я раздобыл VHS с записями Штрауса и проигрывал эту кассету на видеомагнитофоне бесчисленное количество раз... Видите, случайностей не бывает, теперь я занимаюсь этой постановкой».
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