В Третьяковке пройдет ретроспектива Сергея Дворцевого

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С 16 по 24 декабря в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи будет проходить первая полная ретроспектива фильмов Сергея Дворцевого, охватывающая 25 лет творчества режиссера.
Об этом сообщает сайт Третьяковской галереи.
Сергей Дворцевой (р. 1962) – кинорежиссер, лауреат премии «Ника», член Американской киноакадемии, его фильмы завоевали более 80 наград на международных кинофестивалях.
В программе ретроспективы как документальные работы Сергея Дворцевого «Счастье» (1995), «Хлебный день» (1998), «Трасса» (1999), «В темноте» (2004), принесшие ему мировую славу, так и игровые картины «Тюльпан» (2008) и «Айка» (2018), удостоенные призов Каннского фестиваля — «Тюльпан» завоевал Гран-при конкурса «Особый взгляд» в 2008 году, а актрисе Самал Еслямовой, исполнительнице главной роли в последней картине Сергея Дворцевого «Айка», был присужден приз за лучшую женскую роль в 2018 году.
Расписание:
16 декабря в 19:00
«Счастье» (Россия-Казахстан, 1995), «Хлебный день» (Россия, 1998)
18 декабря в 16:00
«Трасса» (Франция-Великобритания, 1999), «В темноте» (Россия-Финляндия, 2004)
21 декабря в 19:00
«Тюльпан» (Россия-Казахстан-Германия-Швейцария-Польша, 2008)
24 декабря в 19:00
«Айка» (Россия-Германия-Казахстан-Польша-Китай, 2018)
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