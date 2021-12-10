Алексей Любимов: Я против использования названия «Альтернативы»

Основатель московского фестиваля современной музыки «Альтернатива», пианист Алексей Любимов обратился с открытым письмом к директору Российского национального музея музыки (РНММ) Михаилу Брызгалову в связи с фестивалем, который музей проводит под этим названием.

Письмо опубликовала композитор Наталья Пшеничникова. COLTA.RU приводит его полностью:





А.Б. Любимов, пианист, народный артист России

Открытое письмо М.А. Брызгалову

Директору РНММ

Михаил Аркадьевич! К сожалению, не могу обратиться к Вам в данной ситуации с прилагательным «уважаемый»: участники и слушатели фестиваля, проводимого РНММ 17–20 декабря, должны знать предысторию его возникновения в контексте наших взаимоотношений. Как справедливо сказано в преамбуле на сайте музея, фестиваль «Альтернатива» был основан в 1988 году под моим руководством. Однако не сказано, что фестивали «Альтернатива» с самого начала организовывались как содружество свободных, независимых от государственных установлений музыкантов, составлявших все программы в коллегиальном содружестве, без вмешательства министерских или иных чиновников или госслужащих. В числе зачинателей «Альтернативы» были М. Пекарский, Н. Пшеничникова, Т. Гринденко, А. Батагов и многие другие. «Союзконцерт» был только финансово-административным выполнителем намерений художественного руководства и артистов, это было сотрудничество в рамках морального и финансового доверия. Базой и площадкой проведения в 1988–1990 годах стал Музей имени Глинки.

Весной этого года Вы высказали мне интерес к возобновлению «Альтернативы» под моим руководством, заверив, что Музей примет любые программы, составленные мною, лишь бы они были актуальными и интересными. Я принял предложение, которое Вы публично озвучили на моем концерте, и начиная с июля, моя небольшая команда в течение 4 месяцев работала над очень сложными программами и их сметами, переданными в сентябре в Росконцерт, взявший на себя финансовое проведение. Основную часть переговоров и документации вел Назар Кожухарь, мой главный помощник и соавтор программ; сметы предложенные им, колебались в разное время от 2,7 до 8 млн рублей по 9–10 концертам.

В октябре связь с Росконцертом забуксовала и в начале ноября прервалась совсем.

Министерство культуры объявило себя учредителем нового фестиваля «Альтернатива» на основе представленных наших программ и бюджета, безо всякого согласования со мной как художественным руководителем.

В течение месяца Музей (М. Нестерова) и Росконцерт (Р. Терзян) блокировали любые наши предложения по формам оплаты, в том числе естественные для коллективов заключения договоров ИП на руководителя коллектива. А с 10 ноября Росконцерт перестал общаться с Н. Кожухарем и мною, повернувшись спиной ко всей проделанной работе. Можно сказать, что РК и РНММ попросту «кинули», «слили» меня как руководителя и мою команду и, получив деньги, узурпировали имя фестиваля и право его проведения, попросту плюнув на мое изначальное присутствие в проекте, хотя это было оговорено. То есть, моими руками был выстроен проект и представлен вместе со сметой в РК, а Минкульт «учредил» фестиваль, минуя как минимум согласование с авторами-создателями. На доступном языке эта манипуляция называется воровством интеллектуальной собственности - идеи, и обманом ее авторов; адресую это к администрациям РНММ, РК и Минкульта (чиновники пусть сами подставят свои имена).

Я не возражаю против фестиваля творчества молодых композиторов — в этом я солидарен с идеями Союза композиторов и работой К. Абрамян. Однако Вы, Михаил Аркадьевич, были обязаны спросить меня прямо и просто: Ваша программа, А.Б., нас не устраивает, мы нацелены на молодых, Вы вливаетесь в новую концепцию или нет? И Вы даете Минкульту право, чтобы новая концепция носила имя «Альтернативы"? Я бы принял логичное и аргументированное решение в такой ситуации. Теперь же пусть всем участникам, в том числе тем, кто был включен в первоначальную программу, должно быть стыдно за Музей и абсолютно ясно, что во всех действиях упомянутых организаций заложен обман, человеческая нечестность , манипулирование заложенным в наших программах бюджетом. Это видно и в том, что с нынешними участниками-коллективами заключаются ИП на руководителя коллектива, в чем нам все время отказывалось.

Что это — надувательство, грубое устранение «соперников», ставших ненужными?

Резюме:

Я не давал права использовать имя и имидж фестиваля «Альтернатива» без моего участия или согласования. Я не давал ни малейшего повода для такого грубого обмана — больше: воровства, использующего всю накопленную информацию и работу в иных целях. Я мог бы принять любые договоренности в случае прямого обсуждения. Теперь, будучи грубо «оставленным с носом», мне не остается ничего иного, как протестовать против использования названия «Альтернативы» в вашем нынешнем фестивале и воздержаться от всех будущих предложений с Вашей стороны и от профессионального общения.

Надеюсь, что премии к 110-летию РНММ Вам будут выданы в любом случае.

Остаюсь вверенным своим принципам и желаю успешных выступлений всем молодым исполнителям и композиторам,

Алексей Любимов







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