Центр Вознесенского выпустил поэтический сборник

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Центр Вознесенского совместно с издательством ГИТИСа выпустил сборник статей «Поэтический театр в России XX – XXI века», первые экземпляры которого можно будет купить 2-6 декабря на ярмарке non/fiction.

Об этом сообщает пресс-служба Центра Вознесенского.

Поэтический театр в России имеет давние традиции, но никогда не становился предметом систематического изучения. Центр Вознесенского, как литературоцентричная организация, выступил инициатором проведения научных исследований, посвященных этому феномену – научной конференции и сборника статей. В этой работе приняли участие театроведы и филологи из Москвы, Петербурга и Казани, сотрудники ГИТИСа, НИУ ВШЭ, ГИИ, РГГУ, РГИСИ, от магистрантов до профессоров.

Составитель сборника — куратор театральных программ Центра Вознесенского Юлия Гирба.

В сборнике представлены статьи с широким охватом тем, распространившихся на ХХ и уходящих в XXI век: от ранних пьес Владимира Набокова, постановки во МХАТе пьесы Рабиндраната Тагора в переводе Юргиса Балтрушайтиса, экспериментов начала прошлого века — спектаклей футуристов и Камерного театра, анализа пьес Марины Цветаевой, исследований о поэтическом театре 1960-х, — знаковых спектаклей Театра на Таганке, эпохальной «Юноны и Авось» «Ленкома», до поэтических спектаклей «Мастерской Петра Фоменко», театра «Практика», цикла «Звезда» в «Гоголь-центре». В сборнике опубликованы доклады о поэтических аспектах в творчестве Юрия Любимова, Аллы Демидовой, Юрия Бутусова, Марины Брусникиной, Кирилла Серебренникова, Дмитрия Крымова.

Авторы сборника: Ольга Абрамова, Александр Наумов, Елена Шахматова, Андрей Россомахин, Петр Воротынцев, Надежда Маркарян, Виталия Якимова, Евгения Абелюк, Татьяна Левченко, Марина Литаврина, Эвелина Тимохина, Елизавета Бурденева, Вера Сенькина, Светлана Мурза, Анастасия Казьмина, Татьяна Купченко, Григорий Заславский, Наталья Шаинян, Юлия Шнайдер, Елена Пенская, Вадим Щербаков, Елена Ступакова, Александра Янович, Алла Шендерова, Юлия Гирба, Алексей Киселев, Виолетта Гудкова, Ольга Тараканова, Марина Брусникина, Роз Лафуа.







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