Центр Вознесенского выпустил поэтический сборник

«Термин “авангард” — больше из военной, чем из художественной лексики»
Надежда Подземская о своем научном пути и о работе над двухтомником Кандинского30 ноября 202177
Центр Вознесенского совместно с издательством ГИТИСа выпустил сборник статей «Поэтический театр в России XX – XXI века», первые экземпляры которого можно будет купить 2-6 декабря на ярмарке non/fiction.
Об этом сообщает пресс-служба Центра Вознесенского.
Поэтический театр в России имеет давние традиции, но никогда не становился предметом систематического изучения. Центр Вознесенского, как литературоцентричная организация, выступил инициатором проведения научных исследований, посвященных этому феномену – научной конференции и сборника статей. В этой работе приняли участие театроведы и филологи из Москвы, Петербурга и Казани, сотрудники ГИТИСа, НИУ ВШЭ, ГИИ, РГГУ, РГИСИ, от магистрантов до профессоров.
Составитель сборника — куратор театральных программ Центра Вознесенского Юлия Гирба.
В сборнике представлены статьи с широким охватом тем, распространившихся на ХХ и уходящих в XXI век: от ранних пьес Владимира Набокова, постановки во МХАТе пьесы Рабиндраната Тагора в переводе Юргиса Балтрушайтиса, экспериментов начала прошлого века — спектаклей футуристов и Камерного театра, анализа пьес Марины Цветаевой, исследований о поэтическом театре 1960-х, — знаковых спектаклей Театра на Таганке, эпохальной «Юноны и Авось» «Ленкома», до поэтических спектаклей «Мастерской Петра Фоменко», театра «Практика», цикла «Звезда» в «Гоголь-центре». В сборнике опубликованы доклады о поэтических аспектах в творчестве Юрия Любимова, Аллы Демидовой, Юрия Бутусова, Марины Брусникиной, Кирилла Серебренникова, Дмитрия Крымова.
Авторы сборника: Ольга Абрамова, Александр Наумов, Елена Шахматова, Андрей Россомахин, Петр Воротынцев, Надежда Маркарян, Виталия Якимова, Евгения Абелюк, Татьяна Левченко, Марина Литаврина, Эвелина Тимохина, Елизавета Бурденева, Вера Сенькина, Светлана Мурза, Анастасия Казьмина, Татьяна Купченко, Григорий Заславский, Наталья Шаинян, Юлия Шнайдер, Елена Пенская, Вадим Щербаков, Елена Ступакова, Александра Янович, Алла Шендерова, Юлия Гирба, Алексей Киселев, Виолетта Гудкова, Ольга Тараканова, Марина Брусникина, Роз Лафуа.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:44В музее «Гараж» покажут «Синюю розу» Оли Корсун
16:32«Руководство для перформера XXI века» Яна Фабра представят в БДТ
15:05Спектакль «Священный талисман» покажут в ДК Рассвет
13:58Центр Вознесенского выпустил поэтический сборник
13:10Персональная выставка Евгении Дудниковой пройдет в Москве
12:22Сочинения 46 композиторов прозвучат на фестивале в Московской консерватории
11:42Катя Петровская примет участие в онлайн-обсуждении книги «Кажется Эстер»
Вчера
17:21Уикенд Хаяо Миядзаки пройдет на Большом фестивале мультфильмов
16:19Александр Миндадзе представит на non/fiction сборник киноповестейВсе новости
Надежда Подземская о своем научном пути и о работе над двухтомником Кандинского30 ноября 202177
«Куда мы едем» Руслана Федотова: зима, весна и лето в московском метро30 ноября 2021328
«Жизнь — мгновение, и оно бесценно»: московский экзистенциальный панк и берлинский андеграунд встречаются в новой песне певицы и клипе на нее30 ноября 2021709
Полина Барскова о романе Линор Горалик «Имени такого-то»30 ноября 2021629
Как понимать обострение военной ситуации вокруг Украины? Владимир Фролов об этом и о новом внешнеполитическом курсе Кремля со стартовой посылкой: «Россия всегда права»29 ноября 20211877
«Антон — молодой курьер, работающий на одну из китайских корпораций, получает необычный заказ: он должен доставить конфиденциальную информацию, зашифрованную в особой линзе, которая установлена в его глазу». Отрывки из книги Ильи Техликиди29 ноября 20211141
Роман Тименчик памяти Юрия Фрейдина (1942–2021)29 ноября 20211387
Вокруг книги Одри Лорд «Зами: как по-новому писать мое имя»26 ноября 20213424
75 треугольников и вареные яйца прозвучали на концерте «Русская музыка 2.1»25 ноября 20213232
Ольга Медведкова об одной неизвестной в России книге25 ноября 20214714
Бесконечная коллекция предметов Никиты Алексеева, или как измерить неизмеримое25 ноября 20213107
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы25 ноября 20212846