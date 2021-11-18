Фестиваль современного искусства откроется в Новой Третьяковке

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С 19 ноября по 5 декабря в выставочных залах Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки пройдет фестиваль современного искусства «Advent.Начало». Он объединит на одной площадке живопись, графику, скульптуру, инсталляции, digital- и video-art, особое внимание будет уделено технологии NFT.
«Advent.Начало» — это социальный выставочный проект, призванный показать работы современных авторов и открыть новые имена в сфере искусства, своего рода выставка-тизер последующих проектов, запланированных художниками и арт-кураторами на следующий год, сообщают организаторы фестиваля.
«Тематическим лейтмотивом выставки-тизера стала тема адвента, — отмечают они. — Это этап духовного переосмысления, подведения итогов и осознания опыта прошедшего года, чтобы перенести его в новый 2022 год и рассказать миру о своих свершениях. Навигация в пространстве Новой Третьяковки будет построена по кругу, иллюстрируя философию вечного возвращения. Каждому гостю предстоит вернуться к исходной точке экспозиции, обладая новыми знаниями, эмоциями и пережитым опытом».
Свои работы на фестивале «Advent.Начало» представят Ксения Флейшер, Александра Елисеева, Владимир Соколовский, Миша Гудвин, Лариса Преображенская, Валерия Ветвицкая, Денис Куликов, Александр Смирнов, Игорь Литвинов, Татьяна Михина и другие художники. Все работы позже можно будет купить на площадке независимого арт-проекта «Любовь24».
В программе фестиваля вручение премии в области modern art «Золотой Антип», парацерковный проект «Лики Марии — Образы света», независимый фестиваль концептуального и актуального искусства, выставка живописи «Стремена Кремля», фестиваль Modern Art World Fest.
Кроме того, на фестивале пройдет серия публичных дискуссий на тему инвестирования в современное искусство, в том числе круглый стол «NFT и NFT-маркетплейсы» (1 декабря).
Фестиваль проходит при поддержке Союза художников России
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