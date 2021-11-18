«Муз ТВ» оштрафовали на миллион за гей-пропаганду

© Даня Милохин / Instagram

17 ноября Басманный районный суд Москвы наложил штраф в размере 1 млн рублей на телеканал «Муз ТВ» по статье о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, штраф назначен по делу об административном правонарушении, предусмотренному ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. Сумма штрафа, назначенная Басманным судом, является максимальной в соответствии с этой статьей.

Ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении телеканала «Муз ТВ», выявив нарушения в эфире телеканала во время трансляции церемонии вручения премии «Муз ТВ», связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.

По данным Роскомнадзора, независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами ведомства.

Церемония вручения премии «Муз ТВ» состоялась в июне 2021 года. Как отмечает BBC, тиктокер Даня Милохин пришел на церемонию в костюме из сшитых половинок розового платья и черного костюма, а Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), одетые во фраки черного и белого цветов, приехали в украшенном цветами кабриолете в сопровождении группы полуобнаженных мужчин.







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