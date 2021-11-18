Что слушать в ноябре
Новый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца18 ноября 2021850
17 ноября Басманный районный суд Москвы наложил штраф в размере 1 млн рублей на телеканал «Муз ТВ» по статье о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, штраф назначен по делу об административном правонарушении, предусмотренному ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. Сумма штрафа, назначенная Басманным судом, является максимальной в соответствии с этой статьей.
Ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении телеканала «Муз ТВ», выявив нарушения в эфире телеканала во время трансляции церемонии вручения премии «Муз ТВ», связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
По данным Роскомнадзора, независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами ведомства.
Церемония вручения премии «Муз ТВ» состоялась в июне 2021 года. Как отмечает BBC, тиктокер Даня Милохин пришел на церемонию в костюме из сшитых половинок розового платья и черного костюма, а Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), одетые во фраки черного и белого цветов, приехали в украшенном цветами кабриолете в сопровождении группы полуобнаженных мужчин.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:46Названы лучшие научно-популярные книги 2021 года
17:23Фестиваль современного искусства откроется в Новой Третьяковке
16:25«Муз ТВ» оштрафовали на миллион за гей-пропаганду
13:48«Биостанция» объявляет первый open call для художников, кураторов и исследователей
12:36Выставка к юбилею Анатолия Зверева откроется в галерее «Веллум»
11:42В Москве пройдет фестиваль Владимира Волкова
10:58Московская молодежная биеннале объявила кураторский конкурс
10:07Вручена Премия Кандинского
17 ноября 2021
17:38Представители 16 музеев из 12 стран соберутся на форуме в МосквеВсе новости
Новый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца18 ноября 2021850
«Любовные письма» Семена Александровского и «Pop-up театра»18 ноября 2021534
О чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко18 ноября 2021995
Ретроспектива Алена Кавалье в Москве17 ноября 20211345
Настасья Хрущева о своем новом балете17 ноября 20211668
В исполнении Эстер Паперной, подруги Даниила Хармса17 ноября 20212188
Эбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века16 ноября 20211513
Перед лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией16 ноября 20211971
Концерт Владимира Юровского в честь 90-летия Софии Губайдулиной16 ноября 20211664
В книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата16 ноября 20212489
«Риголетто» в МАМТе15 ноября 20214913
«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной15 ноября 20212308