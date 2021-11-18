 
13:48 18 ноября 2021Новости
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«Биостанция» объявляет первый open call для художников, кураторов и исследователей

News_detailed_picture© «Биостанция»

Совместный проект петербургского Техно-арт-центра и Института физиологии РАН «Биостанция. Лаборатория технологического искусства» в Колтушах принимает заявки от художников, кураторов и исследователей в области технологического искусства на участие в недельных стажировках на базе ИФ РАН. Кураторы программы стажировок – арт-группа «Куда бегут собаки».

Заявки принимаются до 10 декабря. Победители конкурcа а базе лабораторий при поддержке ученых и кураторов «Биостанции» смогут провести исследование, необходимое для создания или развития собственных кроссдисциплинарных проектов, а также повысить свои компетенции в области наукоемких технологий.

Список лабораторий-участниц и условия конкурса доступны на сайте «Биостанции».

Видеоматериалы о каждой из лабораторий и проводимых там исследованиях будут публиковаться (и уже публикуются) на YouTube-канале «Биостанции».

Отбор участников будет проводиться командой проекта и сотрудниками принимающих лабораторий. Результаты будут объявлены после 10 декабря.

Предусмотрена компенсация проезда для шести иногородних участников. Обязательным условием станет артист-ток на базе «Биостанции».

Проект «Биостанция. Лаборатория технологического искусства» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов



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