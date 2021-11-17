Вручена Премия Кандинского

© Премия Кандинского

17 ноября в Московском музее современного искусства (ММОМА) состоялась церемония награждения победителей 13-й Премии Кандинского.

Список победителей приводится на сайте премии. По итогам голосования международного жюри ими стали:

Номинация «Проект года»



Номинация «Молодой художник. Проект года»

Альбина Мохрякова — «Рой» (видео)



Номинация «Научная работа. История и теория современного искусства»



Работы лауреатов, а также финалистов и номинантов премии представлены на выставке, которая до 21 ноября проходит в МММОМА.

В 13-м сезоне Премии Кандинского в оргкомитет поступило более 700 заявок на участие в творческом конкурсе. Экспертный совет премии отобрал в лонг-лист 34 работы: 16 — в номинации «Проект года», 11 — в номинации «Молодой художник. Проект года», 7 — в номинации «Научная работа». По итогам голосования международного жюри финалистами были названы шесть работ.

Победитель премии в номинации «Проект года» получит денежный приз в размере 1,8 млн рублей, в номинации «Молодой художник. Проект года» — 450 тысяч рублей. Работа, признанная лучшей в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства», будет издана на русском или английском языках в рамках издательской программы BREUS Publishing.







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