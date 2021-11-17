Вручена Премия Кандинского

Дневник его гусенка
Ретроспектива Алена Кавалье в Москве17 ноября 2021984
17 ноября в Московском музее современного искусства (ММОМА) состоялась церемония награждения победителей 13-й Премии Кандинского.
Список победителей приводится на сайте премии. По итогам голосования международного жюри ими стали:
Номинация «Проект года»
Номинация «Молодой художник. Проект года»
Номинация «Научная работа. История и теория современного искусства»
Работы лауреатов, а также финалистов и номинантов премии представлены на выставке, которая до 21 ноября проходит в МММОМА.
В 13-м сезоне Премии Кандинского в оргкомитет поступило более 700 заявок на участие в творческом конкурсе. Экспертный совет премии отобрал в лонг-лист 34 работы: 16 — в номинации «Проект года», 11 — в номинации «Молодой художник. Проект года», 7 — в номинации «Научная работа». По итогам голосования международного жюри финалистами были названы шесть работ.
Победитель премии в номинации «Проект года» получит денежный приз в размере 1,8 млн рублей, в номинации «Молодой художник. Проект года» — 450 тысяч рублей. Работа, признанная лучшей в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства», будет издана на русском или английском языках в рамках издательской программы BREUS Publishing.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:42В Москве пройдет фестиваль Владимира Волкова
10:58Московская молодежная биеннале объявила кураторский конкурс
10:07Вручена Премия Кандинского
Вчера
17:38Представители 16 музеев из 12 стран соберутся на форуме в Москве
16:11Ретроспектива Алена Кавалье пройдет в музее «Гараж»
15:14На платформе NEW NOW обсудят арт-инициативы и эко-активизм
14:42Сочинения лауреатов программы «Русская музыка 2.1» исполнят в Москве
13:40Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят новогоднюю выставку
13:08Московские гастроли «театра post» завершатся в ЦИМеВсе новости
Ретроспектива Алена Кавалье в Москве17 ноября 2021984
Настасья Хрущева о своем новом балете17 ноября 20211306
В исполнении Эстер Паперной, подруги Даниила Хармса17 ноября 20211699
Эбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века16 ноября 20211294
Перед лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией16 ноября 20211694
Концерт Владимира Юровского в честь 90-летия Софии Губайдулиной16 ноября 20211438
В книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата16 ноября 20212214
«Риголетто» в МАМТе15 ноября 20214588
«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной15 ноября 20212094
О том, как фестиваль «Кавказ обетованный» меняет восприятие истории и нас самих12 ноября 20213810
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 20216615
Издана биография Фернандо Пессоа11 ноября 20213739