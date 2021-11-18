Выставка к юбилею Анатолия Зверева откроется в галерее «Веллум»

Анатолий Зверев. Здесь должен быть лес. 1958. Бумага, смешанная техника © Предоставлено галереей «Веллум»

23 ноября в московской галерее «Веллум» начнет работу выставка «Анатолий Зверев. Здесь должен быть лес», приуроченная к 90-летию со дня рождения художника.

В экспозицию войдут абстрактные работы конца 1950-х годов, портреты и пейзажи 1960-х, а также несколько произведений, созданных в 1970-е.

Как сообщают организаторы выставки, коллекция абстракций Анатолия Зверева происходит из собрания Георгия Костаки.

«Очевидцы, друзья Зверева вспоминают, эти вещи он делал, глядя на работы Любови Поповой, Василия Кандинского и других столпов первого авангарда, которые находились в собрании Костаки, — говорит директор галереи «Веллум» Любовь Агафонова. — Именно так можно почти хрестоматийно проследить и подтвердить справедливость определения "второй русский авангард". Видно, откуда растут корни русского неофициального искусства второй половины XX века. И как «квадратики» и синяя луна Любови Поповой вольно цитируются в 1957–58 годах Анатолием Тимофеевичем Зверевым. Таким образом, связь поколений художников становится неразрывной».

Впервые в отечественном арт-пространстве будут показаны два парных портрета, выполненных Зверевым — Георгия Костаки и Зинаиды Костаки — из коллекции Любови Агафоновой.

Выставка «Анатолий Зверев. Здесь должен быть лес» в галерее «Веллум» продлится до 30 января 2022 года.







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