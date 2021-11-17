В Москве пройдет фестиваль Владимира Волкова

Дневник его гусенка
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С 22 по 28 ноября в Культурном центре «Дом» в Москве пройдет VOLKOV ManiFEST – мультижанровый фестиваль контрабасиста, импровизатора, композитора и продюсера Владимира Волкова.
Афиша фестиваля VOLKOV ManiFEST опубликована на его сайте.
22 ноября фестиваль откроет аудиотеатральный перформанс режиссера Павла Семченко при участии основателя театра DEREVO Антона Адасинского, Владимира Волкова и хореографа Владимира Варнавы. Перформанс объединит показ фильма «Середина белого», кукольную анимацию, танец, музыку и визуальные эффекты.
Назар Кожухарь и ансамбль The Pocket Symphony исполнят произведения композиторов-минималистов, а также — впервые в Москве — музыку Филипа Гласса к фильму «Дракула» 1931 года в авторской интерпретации Назара Кожухаря.
26 ноября c электроакустической программой выступит ансамбль «Лесной квинтет», в состав которого вошли Сергей Полтавский (альт), Аркадий Пикунов (саксофон), композитор Николай Попов (электроника), Петр Ившин (ударные) и Владимир Волков.
Песни Бориса Виана и джазовые стандарты 1950-х — 1960-х годов прозвучат в исполнении петербургских музыкантов Антона Боярских (тромбон), Андрея Кондакова (клавиши), Гарика Багдасарьяна (ударные) и Владимира Волкова.
В последний день фестиваля, 28 ноября, при участии Владимира Волкова, а также этнографа и музыканта Сергея Старостина выступит ансамбль «Комонь», исполняющий русскую фольклорную музыку в оригинальном звучании.
Руст Позюмский и его проект Novoselie при участии Владимира Волкова представит новую программу на тексты Песни песней царя Соломона — барочную кантату, написанную в 1679 году Иоганном Кристофом Бахом, и необарочную кантату Руста Позюмского.
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