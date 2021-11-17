Представители 16 музеев из 12 стран соберутся на форуме в Москве

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22 и 23 ноября в Москве пройдет Третья Международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее». Одним из центральных событий конференции станет международный музейный форум, в котором примут участие представители 16 музеев из 12 стран мира.
Задача форума «Музей как современный инструмент противодействия ксенофобии» — обменяться идеями и методиками работы с аудиторией, обсудить наиболее резонансные музейные, образовательные и культурные инициативы, которые, будучи инструментом непрямого воздействия, эффективно способствуют снижению ксенофобии, межнациональной и межрелигиозной розни.
Среди проектов, о которых пойдет речь на двух сессиях форума, Мемориальный центр геноцида в Кигали в Руанде, где в 1994 году за сто дней было уничтожено более миллиона человек, «Музей нас» (Museum of Us) в США, посвященный американскому мультикультурализму и воспитывающий космополитизм и толерантность, выставка о Холокосте в частном Музее пересечения цивилизаций в ОАЭ, сохранение памяти в Музее-институте геноцида армян.
На сессиях форума выступят эксперты из разных регионов мира.
Азия (в том числе Ближний Восток)
Африка
Америка
Европа
Форум «Музей как современный инструмент противодействия ксенофобии» начнется 23 ноября в 10:30 мск.
Место проведения: Radisson Collection Hotel (гостиница «Украина»), Кутузовский просп., д. 2/1, стр. 1, аудитория «Лето»
В центре внимания Третьей Международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее» исламофобия, ксенофобия в онлайн-играх и спорте. В конференции примут участие эксперты из 40 стран.
Конференцию организует Российский еврейский конгресс при поддержке Министерства иностранных дел, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы.
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