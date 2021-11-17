Представители 16 музеев из 12 стран соберутся на форуме в Москве

© Museum of Us

22 и 23 ноября в Москве пройдет Третья Международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее». Одним из центральных событий конференции станет международный музейный форум, в котором примут участие представители 16 музеев из 12 стран мира.

Задача форума «Музей как современный инструмент противодействия ксенофобии» — обменяться идеями и методиками работы с аудиторией, обсудить наиболее резонансные музейные, образовательные и культурные инициативы, которые, будучи инструментом непрямого воздействия, эффективно способствуют снижению ксенофобии, межнациональной и межрелигиозной розни.

Среди проектов, о которых пойдет речь на двух сессиях форума, Мемориальный центр геноцида в Кигали в Руанде, где в 1994 году за сто дней было уничтожено более миллиона человек, «Музей нас» (Museum of Us) в США, посвященный американскому мультикультурализму и воспитывающий космополитизм и толерантность, выставка о Холокосте в частном Музее пересечения цивилизаций в ОАЭ, сохранение памяти в Музее-институте геноцида армян.

На сессиях форума выступят эксперты из разных регионов мира.

Азия (в том числе Ближний Восток)

Йонит Колб, директор Музея библейских стран в Иерусалиме (Израиль)

Ахмед Обейд аль-Мансури, основатель Музея пересечения цивилизаций, бывший член Национального совета Дубая (ОАЭ)

Акинори Нишикава, Музей порта человечества Цуруга (Япония)



Африка

Фредди Мутангуа, исполнительный директор фонда Aegis Trust, Мемориальный центр геноцида в Кигали (Руанда)



Америка

Илиана Овалли, «Музей нас» в Сан-Диего (США)

Кори Стрит, старший программный и операционный директор Фонда визуальной истории Катастрофы (США)



Европа

Арутюн Марутян и Гоар Ханумян, Музей-институт геноцида армян (Армения)

Тамаш Ковач, директор Мемориального центра Холокоста в Будапеште (Венгрия)

Камиле Рупейкайте, директор Государственного еврейского музея Виленского Гаона (Литва)

Эмили Схрейвер, председатель Ассоциации еврейских музеев Европы и генеральный директор Еврейского культурного квартала в Амстердаме (Нидерланды)

Туриль Торп-Хольте, директор Еврейского музея Осло (Норвегия)

Дагмара Манка-Визор, Музей истории польских евреев ПОЛИН (Польша)

Томаш Михальдо, представитель Международного центра образовательных программ об Аушвице и Холокосте в Государственном музее «Аушвиц-Биркенау» (Польша)

Анатолий Голубовский, искусствовед, советник президента Российского еврейского конгресса по культуре, член ученого совета Еврейского музея и центра толерантности (Россия)

Анна Макарчук, директор Центра толерантности Еврейского музея (Россия)

Юлия Марышева, руководитель программ Мемориальной синагоги РЕК (Россия)

Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа (Россия)



Форум «Музей как современный инструмент противодействия ксенофобии» начнется 23 ноября в 10:30 мск.

Место проведения: Radisson Collection Hotel (гостиница «Украина»), Кутузовский просп., д. 2/1, стр. 1, аудитория «Лето»

В центре внимания Третьей Международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее» исламофобия, ксенофобия в онлайн-играх и спорте. В конференции примут участие эксперты из 40 стран.

Конференцию организует Российский еврейский конгресс при поддержке Министерства иностранных дел, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы.







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