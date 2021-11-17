 
16:11 17 ноября 2021Новости
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Ретроспектива Алена Кавалье пройдет в музее «Гараж»

News_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

20 ноября в лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдет мини-ретроспектива французского режиссера, многократного обладателя премии «Сезар» Алена Кавалье.

Ретроспектива, приуроченная к 90-летию режиссера, проводится в рамках Первого Московского международного фестиваля архивных фильмов.

В программе российские премьеры четырех фильмов, в которых Ален Кавалье исследует мир с помощью радикальной автобиографической оптики: объединенные в трилогию картины «Этот автоответчик не принимает сообщения» (Ce répondeur ne prend pas de message, 1978), «Встреча» (La Rencontre, 1996) и «Кинолюбитель» (Le Filmeur, 2005), а также короткометражная работа «Святые места» (Lieux saints, 2007).

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание показов опубликовано на сайте музея «Гараж».



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