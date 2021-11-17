Ретроспектива Алена Кавалье пройдет в музее «Гараж»

Дневник его гусенка
Ретроспектива Алена Кавалье в Москве17 ноября 2021412
20 ноября в лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдет мини-ретроспектива французского режиссера, многократного обладателя премии «Сезар» Алена Кавалье.
Ретроспектива, приуроченная к 90-летию режиссера, проводится в рамках Первого Московского международного фестиваля архивных фильмов.
В программе российские премьеры четырех фильмов, в которых Ален Кавалье исследует мир с помощью радикальной автобиографической оптики: объединенные в трилогию картины «Этот автоответчик не принимает сообщения» (Ce répondeur ne prend pas de message, 1978), «Встреча» (La Rencontre, 1996) и «Кинолюбитель» (Le Filmeur, 2005), а также короткометражная работа «Святые места» (Lieux saints, 2007).
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Расписание показов опубликовано на сайте музея «Гараж».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:38Представители 16 музеев из 12 стран соберутся на форуме в Москве
16:11Ретроспектива Алена Кавалье пройдет в музее «Гараж»
15:14На платформе NEW NOW обсудят арт-инициативы и эко-активизм
14:42Сочинения лауреатов программы «Русская музыка 2.1» исполнят в Москве
13:40Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят новогоднюю выставку
13:08Московские гастроли «театра post» завершатся в ЦИМе
12:05Умер Юрий Фрейдин
10:00Письмо деятелей культуры: Сохранить Международный Мемориал
Вчера
20:11Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»Все новости
Ретроспектива Алена Кавалье в Москве17 ноября 2021412
Настасья Хрущева о своем новом балете17 ноября 2021779
В исполнении Эстер Паперной, подруги Даниила Хармса17 ноября 20211030
Эбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века16 ноября 20211014
Перед лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией16 ноября 20211319
Концерт Владимира Юровского в честь 90-летия Софии Губайдулиной16 ноября 20211107
В книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата16 ноября 20211844
«Риголетто» в МАМТе15 ноября 20214196
«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной15 ноября 20211835
О том, как фестиваль «Кавказ обетованный» меняет восприятие истории и нас самих12 ноября 20213574
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 20216280
Издана биография Фернандо Пессоа11 ноября 20213521